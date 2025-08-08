Frisör med erfarenhet
2025-08-08
Salong Baresso är verksam på flera orter och driver även webhandel. Det är meriterande med 5 års erfarenhet men inget krav. Vi ser gärna att du är ansvarstagande med blick för service. Vårt Underbara frisörteam behöver utökas!
Vi söker 1 frisör på heltid till salongbaresso.se i Gallerian Västerport i Nyköping. Kravet är att du har minst 2 års erfarenhet av yrket. Gesällbrev är meriterande, men inget krav.
Vårt arbete ska erbjuda kombinationer av kvalitet och kreativitet samt klassiska grepp med en trendig riktning. Tjänsten innebär dam- och herrklippning samt att ge behandlingar. Som person är du serviceminded och har ett gott kundbemötande.
Tillträde av tjänsterna sker omgående så tveka inte att ansöka.
Välkommen med din ansökan!
Bra Villkor utlovas och vi erbjuder Mycket bättre villkor än kollektiv avtal!
Arbetslivserfarenhet
Frisör: erfarenhet efterfrågas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: tomas@baresso.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ninmar Baresso Invest AB
(org.nr 556634-1847), http://www.salongbaresso.se/baresso-salonger/vasterport-gallerian/
Västra Storgatan 12 (visa karta
)
611 31 NYKÖPING Arbetsplats
Salong Baresso Kontakt
Diana Baresso diana@baresso.se Jobbnummer
9451349