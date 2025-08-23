Frisör Malmö - Färg & Gram

Färg & Gram Sweden AB / Hälsojobb / Malmö
2025-08-23


Färg & Gram söker frisör (heltid & deltid) - Malmö
Är du en passionerad och ambitiös frisör som söker en härlig arbetsplats?
Vill du arbeta i en nytänkande salong där du får växa både kreativt och professionellt?
Då vill vi gärna höra från dig!

Position: Frisör
Älskar du att skapa fantastiska frisyrer och ge kunder en minnesvärd upplevelse? Då letar vi efter dig!

Vad vi erbjuder:
• En välrenommerad och välkomnande arbetsplats.
• Flexibla arbetstider.
• Sveriges mest attraktiva lönemodell med generösa bonusar och förmåner utöver kollektivavtalet!
• Kontinuerlig utbildning och stora karriärmöjligheter.

Vi söker dig som har:
• Har minst 2 års erfarenhet som frisör. Bonus om man har ett kundregister.
• Är kreativ, engagerad och har en positiv inställning.
• Har utmärkta kommunikationsfärdigheter och bygger långsiktiga kundrelationer.
• Älskar att experimentera med färg och skapa unika looks!

Adress: Södra Förstadsgatan 16, Malmö
Vill du vara en del av vårt fantastiska team? Skicka ditt CV och ett personligt brev till Melinda Cobanovic på info@fargochgram.se. Vi ser fram emot att höra från dig!
Följ oss på Instagram för att se mer av vårt arbete: @fargochgram

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: info@fargochgram.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Färg & Gram Sweden AB (org.nr 559362-8158)
Södra Förstadsgatan 16 (visa karta)
211 43  MALMÖ

Jobbnummer
9472696

