Frisör Helsingborg

Jobbpunkten AB / Hälsojobb / Helsingborg
2026-01-31


VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Helsingborg och närliggande områden.
Vi söker frisörer till uppdrag hos våra samarbetspartners i Helsingborg. Arbetet sker i salongsmiljö och kräver servicekänsla, yrkesskicklighet och ett professionellt bemötande.

Publiceringsdatum
2026-01-31

Dina arbetsuppgifter
Klippning, färgning och styling
Kundrådgivning och service
Bokningar och övriga salongsuppgifter

Kravprofil för detta jobb
Utbildning eller erfarenhet som frisör
Ansvarstagande och lyhördhet
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet är meriterande
Noggrann och självständig

Är du intresserad av denna lediga tjänst eller känner någon som letar efter jobb inom frisöryrket?
Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Ta med ditt utskrivna Cv !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@jobbpunkten.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör Helsingborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbpunkten AB (org.nr 559073-9032)
252 25  HELSINGBORG

Jobbnummer
9715597

