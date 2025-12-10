Frisör Christers Frölunda
2025-12-10
Nu finns en möjlighet att bli en del av vårt team i Frölunda, en av våra frisörer går på föräldraledighet.
Vi är en av Sveriges äldsta kunskaps och familjedrivna frisörföretag.
Vi söker en frisör som är glad skicklig och engagerad.
Vi driver ständigt projekt för kunskapsutveckling inom salongen, både genom internutbildning och utbildning genom våran huvudleverantörer kao/Goldwell och daviness.
Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss .
Men för bästa upplevelse, kom förbi salongen och hälsa på våra underbara medarbetare och lämna ditt cv.
/David, Frisör i tredje generation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Mail
E-post: christersdavid@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frölunda". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Christers Salong Kompassen HB
Nävelursgatan (visa karta
)
411 08 V. FRÖLUNDA Arbetsplats
Christers hårvård : Frölunda /Frölunda-Resecentrum Jobbnummer
9638352