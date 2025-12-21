Frisör/barberare

Vi söker ny medarbetare till vår barbershop i Stenungsund Vi söker dig som är driven och brinner för ditt jobb. Som barberare hos oss arbetar du med herrklippning, skinfade skäggtrimmning och slätrakning. Vi har kunder i alla åldrar. Vi söker dig som: Har utbildning och erfarenhet inom yrket. Är serviceinriktad och professionell i kundbemötandet. Kan både arbete självgående och i team. Talar Svenska och Engelska. Adress Strandvägen 36. Lön enligt överenskommelse. Skicka Cv och bilder till Shaveandcutbarbershop@hotmail.com. Telefonnummer 0760929673