Frisör/barberare

Shave & Cut Barbershop i Göteborg AB / Hälsojobb / Göteborg
2025-12-21


Vi söker ny medarbetare till vår barbershop i Stenungsund
Vi söker dig som är driven och brinner för ditt jobb.
Som barberare hos oss arbetar du med herrklippning, skinfade skäggtrimmning och slätrakning. Vi har kunder i alla åldrar.
Vi söker dig som:
Har utbildning och erfarenhet inom yrket.
Är serviceinriktad och professionell i kundbemötandet.
Kan både arbete självgående och i team.
Talar Svenska och Engelska.
Adress Strandvägen 36.
Lön enligt överenskommelse.
Skicka Cv och bilder till Shaveandcutbarbershop@hotmail.com.
Telefonnummer 0760929673

Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: Shaveandcutbarbershop@hotmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Shave & Cut Barbershop i Göteborg AB (org.nr 559100-2240)
Strandvägen 36 (visa karta)
424 40  STENUNGSUND

9658408

