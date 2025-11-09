Frisör/barberare
Klippoteket Bro AB / Hälsojobb / Upplands-Bro Visa alla hälsojobb i Upplands-Bro
2025-11-09
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippoteket Bro AB i Upplands-Bro
Vi söker en duktig och engagerad frisör med passion för herrklippningar till vår salong!
Hos oss står kundservice, kvalitet och stil i fokus. Du ska vara trygg i dina tekniker, ha känsla för form och trivas i mötet med människor.
Är du passionerad för herrklippning, skäggtrim och klassisk barbering?
Vi söker dig som:
* Har utbildning eller erfarenhet som frisör
* Är noggrann, social och serviceinriktad
* Brinner för herrklippning och trender inom grooming Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
0728561200
E-post: ar_omar81@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippoteket Bro AB
(org.nr 556807-4941)
Gjutartorget 4 (visa karta
)
196 40 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Classic barbershop Kungsängen Jobbnummer
9595613