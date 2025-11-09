Frisör/barberare

Klippoteket Bro AB / Hälsojobb / Upplands-Bro
2025-11-09


Visa alla hälsojobb i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Klippoteket Bro AB i Upplands-Bro

Vi söker en duktig och engagerad frisör med passion för herrklippningar till vår salong!
Hos oss står kundservice, kvalitet och stil i fokus. Du ska vara trygg i dina tekniker, ha känsla för form och trivas i mötet med människor.
Är du passionerad för herrklippning, skäggtrim och klassisk barbering?
Vi söker dig som:
* Har utbildning eller erfarenhet som frisör
* Är noggrann, social och serviceinriktad
* Brinner för herrklippning och trender inom grooming

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
0728561200
E-post: ar_omar81@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klippoteket Bro AB (org.nr 556807-4941)
Gjutartorget 4 (visa karta)
196 40  KUNGSÄNGEN

Arbetsplats
Classic barbershop Kungsängen

Jobbnummer
9595613

Prenumerera på jobb från Klippoteket Bro AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Klippoteket Bro AB: