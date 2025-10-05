Frisör
2025-10-05
Är du nyexaminerad frisör ? Vi söker dig till vår salong i Rissne!
Har du nyligen avslutat din frisörutbildning och är redo att ta första steget ut i arbetslivet? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi på vår frisörsalong i Rissne söker nu nyexaminerade frisörer som är redo att utvecklas i en trygg och professionell miljö. Vi erbjuder dig möjlighet till praktik i upp till fyra månader, med målet att sedan erbjuda dig anställning hos oss.
Vad vi erbjuder:
Praktik i upp till 4 månader
Möjlighet till anställning efter avslutad praktik
En väl etablerad salong med återkommande kunder
Stöd och handledning av erfarna kollegor
En inspirerande arbetsmiljö där du får växa i din roll som frisör
Salongen ligger centralt i Rissne, Sundbyberg, med goda kommunikationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: nasrullahhaidari33@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nasru Barbershop
174 58 SUNDBYBERG Jobbnummer
