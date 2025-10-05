Frisör

Nasru Barbershop / Hälsojobb / Stockholm
2025-10-05


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nasru Barbershop i Stockholm

Är du nyexaminerad frisör ? Vi söker dig till vår salong i Rissne!
Har du nyligen avslutat din frisörutbildning och är redo att ta första steget ut i arbetslivet? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi på vår frisörsalong i Rissne söker nu nyexaminerade frisörer som är redo att utvecklas i en trygg och professionell miljö. Vi erbjuder dig möjlighet till praktik i upp till fyra månader, med målet att sedan erbjuda dig anställning hos oss.
Vad vi erbjuder:
Praktik i upp till 4 månader

Möjlighet till anställning efter avslutad praktik

En väl etablerad salong med återkommande kunder

Stöd och handledning av erfarna kollegor

En inspirerande arbetsmiljö där du får växa i din roll som frisör

Salongen ligger centralt i Rissne, Sundbyberg, med goda kommunikationer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: nasrullahhaidari33@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nasru Barbershop
Kavallerivägen 4 F (visa karta)
174 58  SUNDBYBERG

Jobbnummer
9540846

Prenumerera på jobb från Nasru Barbershop

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nasru Barbershop: