Frisör
Suleiman, Hajah Omar / Hälsojobb / Uddevalla Visa alla hälsojobb i Uddevalla
2025-09-28
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Suleiman, Hajah Omar i Uddevalla
Titel: Frisör - Damfrisering / Bruduppsättningar
Arbetsgivare: Diya salong
Arbetsplats: Uddevalla
Om jobbet:
Vi söker en engagerad och erfaren frisör till vår damfrisersalong. Du kommer att arbeta med klippning, färgning, styling samt hårvård för kvinnor. En viktig del av tjänsten är att kunna erbjuda professionella bruduppsättningar och brudstyling inför bröllop.Publiceringsdatum2025-09-28Kvalifikationer
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet som frisör.
God kunskap inom damfrisering.
Erfarenhet av bruduppsättningar och brudmakeup är ett krav.
Serviceinriktad och noggrann.
Kunna arbeta både självständigt och i team.
Anställningsform:
Heltid, tillsvidare med provanställning 6 månader.Ersättning
Enligt kollektivavtal eller efter överenskommelse (månadslön).Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till: hawkar_a@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: Hawkar_a@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Suleiman, Hajah Omar
Kungstorget 2 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
Suleiman Hajah Omar Jobbnummer
9529806