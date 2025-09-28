Frisör

Suleiman, Hajah Omar / Hälsojobb / Uddevalla
2025-09-28


Titel: Frisör - Damfrisering / Bruduppsättningar

Arbetsgivare: Diya salong

Arbetsplats: Uddevalla

Om jobbet:
Vi söker en engagerad och erfaren frisör till vår damfrisersalong. Du kommer att arbeta med klippning, färgning, styling samt hårvård för kvinnor. En viktig del av tjänsten är att kunna erbjuda professionella bruduppsättningar och brudstyling inför bröllop.

Publiceringsdatum
2025-09-28

Kvalifikationer
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet som frisör.

God kunskap inom damfrisering.

Erfarenhet av bruduppsättningar och brudmakeup är ett krav.

Serviceinriktad och noggrann.

Kunna arbeta både självständigt och i team.

Anställningsform:
Heltid, tillsvidare med provanställning 6 månader.

Ersättning
Enligt kollektivavtal eller efter överenskommelse (månadslön).

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:
hawkar_a@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Suleiman, Hajah Omar
Kungstorget 2 (visa karta)
451 30  UDDEVALLA

Arbetsplats
Suleiman Hajah Omar

Jobbnummer
9529806

