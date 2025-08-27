Friskvårdsledare
2025-08-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Välkommen till oss
Högdalens sim- och idrottshall tillhör område simhallar syd.
Vi erbjuder våra gäster förutom simhall en idrottshall, bågskyttelokal, motionsrum, gruppträningssalar samt gym. Läs gärna mer om anläggningen här https://motionera.stockholm/trana-gymma-simma/hogdalens-simhall/
Hos oss på Högdalens sim- och idrottshall blir du en del av en arbetsgrupp bestående av badmästare, friskvårdsledare och arbetsledare. Vi är tillsammans 14 personer som ska bemanna anläggningen mellan kl. 06:00 och kl. 22:45 de flesta dagar i veckan. Vi arbetar i skift, kvällar och helger. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att servicen på vår anläggning håller en hög standard. Vi ser till att lokalerna är rena och fräscha och att alla besökare känner sig säkra och trygga när de vistas i anläggningen.
Nu söker vi dig som gillar att vara i en miljö där det alltid är saker på gång, som inte tvekar att ge en hjälpande hand till de som du ser behöver det och som framför allt vill bidra med din kunskap om hälsa och friskvård för att få fler stockholmare att vilja röra på sig
Din roll
Du är ansiktet utåt för vår verksamhet och levererar högsta service till våra besökare på anläggningen. Som friskvårdsledare är du delaktig i folkhälsouppdraget utifrån Stockholms stad program för idrott, motion och friluftsliv vilket innebär att ge förutsättningar för alla stockholmare att bli mer fysiskt aktiva. Du håller inspirerande gruppträningspass, genomför anpassad träning till våra målgrupper och stödjer såväl enskilda individer som grupper med att etablera nya vanor. Du är delaktig i planering och genomförande av aktiviteterna och bidrar aktivt med din kunskap och entusiasm för att locka nya besökare och målgrupper till verksamheten.
Tillsammans har vi i arbetsgruppen ett gemensamt ansvar för att servicen på vår anläggning håller en hög standard. Vi ser till att lokalerna är rena och fräscha och att alla våra besökare känner sig säkra när de vistas i anläggningen. Lokalvård och receptionsarbete ingår i alla våra tjänster. Du kommer även att hålla en del simskoleundervisning.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
Gymnasieutbildning och minst en ettårig eftergymnasial friskvårdsutbildning eller motsvarande
Utbildning och erfarenhet av att leda gruppträningspass, gärna inom olika gruppträningsformer
God svenska i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter person och situation
Grundläggande datorkunskaper
Givetvis är du en god simmare och klarar ett djupdyk på 4 meter.
Meriterande kunskaper:
Utbildning som FaR-ledare
Utbildad gyminstruktör
Simlärarutbildning
Tidigare arbete med barn och unga eller personer med funktionsnedsättning
Vi ser gärna att du är, eller har varit, aktiv inom en idrottsförening.
För att lyckas med uppdraget tror vi att du är initiativrik, entusiasmerande och har ett kontaktskapande arbetssätt. Du drivs och utmanas av att hitta lösningar för att motivera de som inte motionerar att vilja röra på sig. Vi ser också att du har ett stort intresse av att jobba mot barn och unga.
För att passa hos oss är det viktigt att du tar ett ansvar för helheten på anläggningen, har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter, är pedagogiskt lagd och arbetar bra tillsammans med andra. Givetvis är du tillmötesgående och har ett gott bemötande mot såväl besökare som kollegor.
Välkommen med din ansökan!
För denna anställning tillämpar vi lämplighetsprövning och kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister innan tillsättning. Eftersom handläggningstiden kan vara lång ber vi dig att redan nu begära ett registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg via polisens hemsida.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
