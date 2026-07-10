Friskvårdsinstruktörer, Navet
Umeå kommun, Fritid, Bad / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Umeå Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Umeå
2026-07-10
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Vill du vara med och bidra med träningsglädje och ha världens roligaste extrajobb?
Just nu söker vi positiva och peppade vattenträningsinstruktörer till vår badanläggning Navet som ligger i centrala Umeå.
På Navet erbjuder vi varierad vattenträning i olika former som passar alla. Navet är en av Sveriges största anläggningar i vattenträning och har många unika pass inom vattenträning t.ex. AquaRide (specialdesignade cyklar som kan vara i vatten), och Aqua Gymstick (kombinerar skivstång och motståndsband).
Läs mer om vårt gruppträningsutbud https://navet.umea.se/vattentraning. Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Rollen som vattenträningsinstruktör innebär att du leder, inspirerar och instruerar våra medlemmar på ett pedagogiskt och säkert sätt. Du håller dig uppdaterad med nya träningsformer och strävar hela tiden efter att utvecklas i rollen som gruppträningsinstruktör. Du förväntas att förbereda dig inför dina klasser och delta i de utbildningar som erbjuds. Vi söker dig som kan hålla 1–2 fasta pass/vecka dag och kvällstid från och med 1/9.
På arbetsplatsen förekommer det tunga lyft.
Om dig
Vi söker dig som vill bli en del av vårt glada instruktörsteam och som brinner för att motivera andra till fysisk aktivitet. Du är en driven, ansvarstagande och självgående person. Du älskar att utmanas och utvecklas och kommer som vattenträningsinstruktör på Navet få möjlighet till just det. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi ser att du som söker har simkunskap och livräddningskunskaper. Det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av att leda och instruera gruppträningspass samt har utbildning inom HLR, men det är inget krav. Har du ingen utbildning men är rätt person för uppdraget? Då utbildar vi dig i de olika träningsformerna.
Just nu söker vi personer som kan hålla i följande pass:
Aqua
Aqua Yoga
AquaRide
Aqua Power
Aroma Yoga (hot yoga) - utförs i bastu
Aqua Gymstick
Crawl- och motionssim
Vi erbjuder dig
Ett roligt och inspirerande arbete, med goda möjligheter till personlig utveckling
Introduktion i att leda vattenträningspass
Övrigt
Tre tjänster särskild visstidsanställningar, deltid med varierande sysselsättningsgrad mellan 10-30%.
Startdatum från och med 2026-09-01 eller enligt överenskommelse till och med 2027-06-06
Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Fritid, Bad Kontakt
Helena Rönngren, Kommunal umea.vasterbotten@kommunal.se 010-4429662 Jobbnummer
9999222