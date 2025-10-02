Fridge Checker
2025-10-02
Vi söker medarbetare som kan arbeta i vår verksamhet som finns i Arlandastad.
Vi har en verksamhet som vi kör 7/24, vilket innebär att vi har vissa krav på dig som sökande.
Säkerhetssamtal kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund.
Följande krav ställer vi på nya potentiella medarbetare:
• Du måste prata svenska och engelska flytande
• Du måste kunna arbeta dagtid, kvällstid samt helger enligt schema.
• Du MÅSTE klara en bakgrundskontroll och en säkerhetsklassning, då arbetet sker inom en sådant område.
• Arbete i kyl och frys.
• Som person behöver du vara noggrann och punktlig.
• Vi tillhandahåller utbildning vid behov.
Vi söker dig som vill arbeta i en dynamisk och viktig roll inom flygcatering och utrustningshantering. Du kommer att vara ansvarig för att kontrollera, lasta och leverera cateringvaror och utrustning till flygplan enligt högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav. Arbetet sker i skift och kräver god samarbetsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet.
Ansvarsområden
Kontroll och Kvalitetssäkring
Följa instruktioner från transportchef och biträdande transportchef.
Säkerställa att rätt utrustning används för rätt flygbolag.
Kontrollera att måltider uppfyller kundens krav för alla tilldelade flygningar.
Inspektera att flygboxar är korrekt packade enligt GLP-standard.
Kvalitetskontroll av mat och utrustning enligt specifikationer.
Övervaka lastning enligt tidsschema, flygplanets box-tider och företagets policyer.
Mäta och registrera mattemperaturer före leverans.
Ge stöd och vägledning till truckförare vid ramp och enhet.
Arbeta säkert vid hantering av våta produkter eller torr-is.
Säkerställa att HACCP-standarder följs.
Rapportera trasig eller skadad utrustning, samt placera dessa i anvisade lådor.
Uppgifter vid Utkörning / Överlämning
Följa ATOS regler och föreskrifter för arbete airside.
Rapportera incidenter/olyckor som involverar personal, fordon eller flygplan.
Utföra fordonstvätt enligt schema vid enheten eller rampen.
Bidra till punktlig och korrekt leverans av catering till flygningar.
Följa säkerhetsrutiner, inklusive kontroller, plombering, dokumentation.
Säkerställa att kundens produkter hanteras hygieniskt och säkert.
Använda och hantera flygutrustning enligt företagets standard.
Bära arbetskläder och skyddsskor enligt företagets krav - dagligen och korrekt.
Ha giltigt airside-tillstånd och rapportera eventuella problem.
Följa alla säkerhetsregler och procedurer.
Se till att inget material eller utrustning lämnas på farliga platser.
Allmänna arbetsuppgifter
Säkerställa att all utrustning och material hanteras säkert.
Följa QHSE-regler (Quality, Health, Safety, Environment) och rapportera risker.
Delta i säkerhetsbedömningar och arbetsmiljöarbete vid behov.
Utföra andra arbetsuppgifter vid behov enligt chefens instruktioner.
Vi söker dig som:
Kan arbeta i ett högt tempo.
Är ansvarsfull, punktlig och noggrann.
Är flexibel med arbetstider (skiftarbete, helg och kväll).
Har god samarbetsförmåga och en positiv attityd.
Kan kommunicera på engelska och svenska
Har giltigt körkort (meriterande).
Vi erbjuder:
Ett viktigt arbete i en internationell och säkerhetsklassad miljö.
Introduktion och utbildning enligt företagets rutiner.
Möjlighet att växa inom företaget.
Kollegor från hela världen i ett samarbetsinriktat team.
Om Newrest
Humility, simplicity, efficiency, and a sense of responsibility, these are the values of Newrest.
As the world's leading independent player in airline catering, Newrest is the only operator to operate in all sectors: airline catering, remote site, rail catering and retail. With 29,500 employees in 57 countries, the group achieved a turnover of 1.1 billion euros in 2020.
Newrest is committed to constant improvement and innovation for its clients, the well-being and progress of its employees and managers, a sustainable and sustainable development of the company, and respect of social and environmental values in all its activities. For more information about Newrest: https://www.newrest.eu/
NOTE: The following are the QHSE accountabilities of all Newrest employees:
• Follow all applicable policies and procedures required for the successful execution of the job.
• Follow the QHSE Policy and meet the requirements of the organizations' Management system in compliance with Food Safety & Quality, Occupational Health & Safety and Environmental Management System.
• Ensure that all HACCP, Good Manufacturing Practices, Good Hygiene Practices, Health and Safety Procedures and Policies are followed in the department and run smoothly and consistently.
• Ensure to submit all necessary quality related reports and answer or give an input to all quality related enquires on timely basis.
• Ensure to take all corrections and corrective actions necessary to correct occurred non-conformities within area of responsibilities and fill necessary documentation regarding this." Så ansöker du
