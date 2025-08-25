fransstylistlash stylist

S Prettify AB / Hälsojobb / Stockholm
2025-08-25


Vi söker erfaren fransstylist
Vi letar efter en skicklig och passionerad fransstylist som vill bli en del av vårt team!

Publiceringsdatum
2025-08-25

Kvalifikationer
Erfarenhet av fransförlängning och kunna arbeta självständigt

Kunskap om olika stilar och tekniker, med fokus på noggrannhet, hållbarhet och kvalitet

God servicekänsla och kommunikationsförmåga, skapa en behaglig upplevelse för kunder

Ansvarsfull, ordningsam och en lagspelare

Vi erbjuder:
En trivsam och professionell arbetsmiljö

Konkurrenskraftig lön och provision

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

Ett vänligt och stöttande team

Du kan också skicka ett meddelande eller ringa för att ansöka.
Älskar du fransar och vill visa din talang? Välkommen att söka till oss!

We are looking for an experienced lash stylist
We are seeking a skilled and passionate lash stylist to join our team!
Requirements:
Experience in eyelash extensions and the ability to work independently

Knowledge of different styles and techniques, with focus on precision, durability, and quality

Strong sense of customer service and communication skills, creating a pleasant experience for clients

Responsible, organized, and a team player

We offer:
A pleasant and professional work environment

Competitive salary and commission

Training and development opportunities

A friendly and supportive team

You can also send a message or call to apply.
Do you love lashes and want to show your talent? Welcome to apply and join us!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: abc0736662289@gmail.com

Arbetsgivare
S Prettify AB (org.nr 559400-8160)
Sankt Eriksgatan 99 (visa karta)
113 31  STOCKHOLM

Kontakt
selina guo
abc0736662289@gmail.com
0736662289

Jobbnummer
9475224

