fransstylistlash stylist

Vi söker erfaren fransstylist
Vi letar efter en skicklig och passionerad fransstylist som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Erfarenhet av fransförlängning och kunna arbeta självständigt
Kunskap om olika stilar och tekniker, med fokus på noggrannhet, hållbarhet och kvalitet
God servicekänsla och kommunikationsförmåga, skapa en behaglig upplevelse för kunder
Ansvarsfull, ordningsam och en lagspelare
Vi erbjuder:
En trivsam och professionell arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön och provision
Utbildning och utvecklingsmöjligheter
Ett vänligt och stöttande team
Du kan också skicka ett meddelande eller ringa för att ansöka.
Älskar du fransar och vill visa din talang? Välkommen att söka till oss!
We are looking for an experienced lash stylist
We are seeking a skilled and passionate lash stylist to join our team!
Requirements:
Experience in eyelash extensions and the ability to work independently
Knowledge of different styles and techniques, with focus on precision, durability, and quality
Strong sense of customer service and communication skills, creating a pleasant experience for clients
Responsible, organized, and a team player
We offer:
A pleasant and professional work environment
Competitive salary and commission
Training and development opportunities
A friendly and supportive team
You can also send a message or call to apply.
Do you love lashes and want to show your talent? Welcome to apply and join us! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: abc0736662289@gmail.com Arbetsgivare S Prettify AB
(org.nr 559400-8160)
Sankt Eriksgatan 99 (visa karta
)
113 31 STOCKHOLM Kontakt
selina guo abc0736662289@gmail.com 0736662289 Jobbnummer
9475224