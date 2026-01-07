Frans& bryn stylister sökes

Heydari, Nazanin / Hälsojobb / Nacka
2026-01-07


Vi söker dig som:
Är utbildad inom bryn och/eller fransar (t.ex. browlift, lashlift, färgning, styling fransförlängning) men det är inte ett måste
Är noggrann, serviceinriktad och professionell
Har ett öga för detaljer och estetik
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina kunder

Vi erbjuder:
Arbete i en trivsam och professionell miljö
Flexibla arbetstider
Möjlighet till utveckling och fler behandlingar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: lunelle.info@lunelle.info

Arbetsgivare
Heydari, Nazanin
Nacka (visa karta)
131 53  NACKA

Arbetsplats
Heydari Nazanin

Kontakt
Butikschef
Nazanin Heydari
lunelle.info@lunelle.info
0704344410

Jobbnummer
9671899

