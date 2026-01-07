Frans& bryn stylister sökes
2026-01-07
Vi söker dig som:
Är utbildad inom bryn och/eller fransar (t.ex. browlift, lashlift, färgning, styling fransförlängning) men det är inte ett måste
Är noggrann, serviceinriktad och professionell
Har ett öga för detaljer och estetik
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina kunder
Vi erbjuder:
Arbete i en trivsam och professionell miljö
Flexibla arbetstider
Möjlighet till utveckling och fler behandlingar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: lunelle.info@lunelle.info
131 53 NACKA
Heydari Nazanin
Butikschef
Nazanin Heydari lunelle.info@lunelle.info 0704344410
