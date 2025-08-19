Framtida expert inom trådlösa kommunikationssystem
2025-08-19
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du vara med och utveckla nästa generations system för signalspaning? Vill du arbeta med avancerad tillämpad forskning och utveckling på en dynamisk arbetsplats i teknikens framkant? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Vi söker dig som vill bli en framtida expert inom området cyberelektromagnetiska aktiviteter (CEMA), där vi befinner oss i gränslandet mellan radio och cyber. Vi studerar trådlösa kommunikationsprotokoll och cyberaktiviteter i strävan att utveckla klassiska funktioner för signalspaning och störning mot radiokommunikation. Din expertis utvecklas genom att du arbetar i teknikens framkant tillsammans med andra experter för att utveckla nästa generations system och förmågor. Våra uppdragsgivare ber oss utmana teknikens gränser vilket gör att vi utvecklar lösningar som inte bara använder den senaste tekniken, utan även framtidens teknik.
Vår verksamhet har ett stort teknikomfång, vilket gör att det finns stora möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter. Beroende på inriktning och intresse kan arbetsuppgifterna exempelvis innehålla:
Algoritmutveckling av funktioner för spaning och störning
Analys av moderna kommunikationsprotokoll
Mjuk- och hårdvaruutveckling av våra demonstratorsystem
Genomförande av studier och experiment med framtida tekniker
Expertstöd till Försvarsmakten
Eftersom projekten är relativt små och sker i nära samverkan med våra intresserade uppdragsgivare blir din insats betydande, och du ges stora möjligheter att påverka resultatet. Du får chansen att följa en idé från skiss till färdigt system, samtidigt som du kan fördjupa dig inom ditt specialistområde. Eftersom vi genomför fältmätningar och testar våra system i realistiska miljöer, är det en fördel om du trivs med att arbeta utanför kontors- och labbmiljö.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Telekrig mot radiokommunikation som tillhör avdelningen Telekrig . Enheten stärker Sveriges säkerhet genom att utveckla nya radiosystem för signalspaning mot, och störning av, en motståndares kommunikationssystem. Vi arbetar nära våra mottagare i Försvarsmakten men har även goda kontakter med den akademiska världen och utvecklingsindustrin. Vi utvecklar hela kedjan från avancerade algoritmer till hårdvaruprototyper, som ofta testas i verklig miljö tillsammans med våra uppdragsgivare. Här kan du bidra till en säkrare värld i en inspirerande och tillämpad forskningsmiljö. Vi gör det som ingen annan gör!
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har
civilingenjörs- eller forskarexamen inom teknisk fysik, elektroteknik, datateknik, teknisk matematik eller ett område som FOI bedömer som motsvarande, alternativt är i slutet av din utbildning
kompetens och erfarenhet inom något/några av områdena trådlös kommunikation, cybersäkerhet eller telekrig
goda kunskaper i svenska i både tal- och skrift.
Som anställd på FOI har du stora möjligheter att påverka ditt arbete, vilket gör att initiativtagande, god analytisk förmåga och självgående är värdefulla egenskaper. Eftersom arbetet bedrivs i projektform är det också viktigt att du trivs med att samarbeta med andra för att utveckla lösningar och att du har ett mål- och resultatorienterat arbetssätt.
Meriterande
Det är meriterande med kompetens inom och erfarenhet av
mjukvaruutveckling
signalbehandling
Vi vill ta vara på alla dina kunskaper och intressen, varför du gärna får beskriva dina andra kompetenser som du vill fortsätta att utveckla hos oss.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 26 augusti 2025.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jonas Nordlöf. Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
