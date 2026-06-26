Foskningsassistent till reumatologiska kliniken
Region Östergötland / Biomedicinjobb / Linköping Visa alla biomedicinjobb i Linköping
2026-06-26
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Bli en nyckelperson i ett forskningsintensivt team vid Reumatologiska kliniken, där du bidrar till utvecklingen av kunskap om inflammatoriska reumatiska sjukdomar.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som forskningsassistent vid Reumatologiska kliniken är du en viktig del av det team som bedriver forskning om inflammatoriska reumatiska sjukdomar som behandlas vid Reumatologmottagningen på Universitetssjukhuset. Du arbetar nära ämnesföreträdare, doktorander och forskningssjuksköterskor i det dagliga forskningsarbetet.
Arbetet innefattar hantering av biobanksprover och förutsätter goda kunskaper inom området, inklusive erfarenhet av arbete enligt GCP (Good Clinical Practice). Tidigare erfarenhet av forskning inom reumatologi är meriterande. Obekväma arbetstider kan förekomma.
Som medarbetare hos oss erbjuds du möjlighet till kompetensutveckling inom relevanta områden samt deltagande i nationella konferenser och utbildningar. Vi värdesätter handledning, kunskapsutbyte och yrkesspecifika nätverksträffar som viktiga delar av vår verksamhet.
Arbetsgrupp
Du kommer att arbeta i nära samarbete med ämnesföreträdaren för reumatologi samt med forskningskollegor och samarbetspartners vid Linköpings universitet. Tjänsten innebär ett nära samarbete inom en forskningsintensiv miljö med fokus på hög kvalitet och utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har en gedigen forskningsbakgrund inom reumatologi. Du har goda kunskaper inom immunologi och ett genuint intresse för klinisk forskning. Vidare har du god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och arbetar strukturerat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Detta är en tidsbegränsad anställning från 1 september till 31 december 2026.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Reumatologiska kliniken i Östergötland Kontakt
Professor reumatologi
Christopher Sjöwall christopher.sjowall@liu.se 010-1032416 Jobbnummer
9980359