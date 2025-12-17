Förvaltningsledare AI och beslutsstödsförmågor
2025-12-17
Brinner du för digitalisering, effektivisering och automatisering så kanske det är dig vi söker som förvaltningsledare för AI och beslutsstöd.
Här jobbar du i en IT-roll nära verksamheten med stora interna och externa kontaktytor där du är en viktig motor i att leda och vidareutveckla vår digitala arbetsplats.
Tveka inte att skicka in din ansökan och bli en del av ett internationellt, expansivt och innovativt företag inom försvarsindustrin. Vi ser fram emot din ansökan.
Din framtida utmaning
Vi söker en förvaltningsledare som vill ta ansvar för att våra datadrivna lösningar fungerar optimalt och skapar affärsnytta. Du blir en nyckelperson i att leda förvaltningen av våra AI lösningar, analysplattform och beslutsstöd.
Du blir en viktig del i vår effektiviserings och digitaliseringsresa genom på ett engagerande sätt planera, koordinera, driva förbättringsinitiativ samt livscykelhantera några av våra mest verksamhetskritiska system kopplat till beslutsstöd och AI lösningar.
I rollen som förvaltningsledare blir du den som etablerar, leder och samordnar förvaltningen av våra AI tjänster och beslutsstödslösningar, säkerställer bland annat att modeller och dataplattformar är uppdaterade, robusta och följer lagar och interna riktlinjer.
Genom att planera, följa upp och prioritera ärenden, hantera incidenter samt genom samverkan med verksamheten föreslå nya lösningar och arbetssätt blir du en viktig kugge i att säkerställa att vår verksamhet har de bästa förutsättningarna samt att våra IT system optimeras, följer våra arkitekturprinciper, är effektiva, stabila och säkra.
Du har en bred och varierande roll och jobbar nära både slutanvändare, produktägare, processägare och våra partners.
Du kommer tillhöra funktionen Digital Workplace på avdelningen Information Management & Technology (IM&T), en Shared Service funktion som tillhandahåller IT och kringliggande tjänster för BAE Systems affärsenheter i Sverige - BAE Systems Bofors i Karlskoga samt BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Här arbetar ett drygt 30-tal medarbetare samt ett stort antal konsulter. Avdelningen genomför och leder utvecklings- och förbättringsinitiativ och hanterar även all support för våra applikationer och tjänster, ofta via koordinering av underleverantörer.
Resor ingår i arbetet, primärt till våra BAE Systems-kontor i Sverige.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Karlskoga eller Örnsköldsvik.
Rollen rapporterar till Chef för Business Solutions.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Den du är
Vi söker dig som brinner för ny teknik och ser möjligheter i hur den kan tillämpas. Du drivs av att leverera effektiva lösningar där kvalitet, ständiga förbättringar och verksamhetsstöd i form av effektivisering och digitalisering är i centrum.
Vi ser gärna att du som söker har en akademisk examen med erfarenhet av förvaltningsledning eller liknande roll inom AI och beslutsstöd. Du har goda kunskaper om AI-teknologier, maskininlärning, BI verktyg och dataplattformar och hur det kan nyttjas och skapa värde i verksamheten. Har du även kunskap om regulatoriska krav kring AI, data och informationssäkerhet i Microsoft-miljö så värdesätts det högt.
Som person har du ett starkt eget driv och tycker om att ta stort ansvar. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs i en roll där du jobbar både ensam såväl som en del i ett större team. Att leverera kvalitet är viktigt för dig då du har en stark känsla för struktur, leverans och målfokusering. I grunden är du nyfiken och ser positivt på utmaningar och nya tekniska lösningar. Att dela med sig av kunskap och ha en positiv grundsyn inför problem är en självklarhet för dig.
God svenska och engelska i tal/skrift är en förutsättning då detta används på arbetsplatsen samt i dialog med leverantörer.
Vad du blir en del av
Här ges du möjlighet att arbeta i en dynamisk och kunskapsintensiv verksamhet där vi har ambitionen att vara bäst i världen på det vi gör. Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Vi är ett stort globalt företag inom försvarsindustrin med spännande projekt och goda karriärmöjligheter.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
Om BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är högteknologiska stridsfordon (CV90), avancerade terrängfordon (BvS10, Beowulf), stöd och support till våra kunder. Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik i hjärtat av Höga Kusten. Pålitlig, Innovativ och Djärv är våra ledord.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2025-12-17Kontaktuppgifter för detta jobb
Är du intresserad och vill veta mera, kontakta Chef Informationssystem Pernilla Mårtensson, 070-680 80 34 eller Rekryteringskonsult Cathrine Lind, Axö Consulting, 070-577 06 18.
Tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag den 31 januari 2026.
Vi har begränsad tillgänglighet under julhelgerna (24/12 - 6/1). Skicka gärna ett sms om du har frågor så återkommer vi.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
