Förvaltningsledare
2025-12-29
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en förvaltningsledare med teamkänsla och flerårig erfarenhet av systemutveckling till förvaltningsområdet berednings- och beslutsstöd. Hos oss får du chansen att arbeta i en miljö där teknik och samhällsuppdrag möts och där ditt arbete skapar nytta för människor varje dag.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som förvaltningsledare ansvarar du för förvaltningsområdets utvecklingsuppdrag samt arbetar fram relevanta underlag inför planering och uppföljning. I nära dialog med verksamhetens systemförvaltare planerar du aktiviteter tillsammans med utvecklingsteamet.
Du leder det operativa arbetet för ett engagerat team som arbetar med våra verksamhetskritiska system i Microsoftmiljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• relevant utbildning inom systemvetenskap/systemutveckling eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• flerårig erfarenhet av att leda team inom systemutveckling
• flerårig erfarenhet av agila arbetsmetoder
• flerårig erfarenhet av att arbeta med behovs- och kravanalys
• förmåga att kommunicera om teknik och lösningar på ett övergripande och pedagogiskt sätt
• kunskap om användning av verktyg för livscykelhantering.
Det är meriterande med
• erfarenhet av att arbeta som förvaltningsledare
• erfarenhet av att arbeta med Microsofts ekosystem.
Som person är du en strukturerad, resultatorienterad lagspelare med ett stort driv som får saker att hända utan att ha alla svar. Du är kvalitets- och säkerhetsmedveten och har förmågan att sätta dig in i flera olika perspektiv. Du är öppen, tydlig och lyhörd i ditt förhållningssätt och skapar förutsättningar för teamet att ta till vara sin kompetens och utvecklas.
Det är viktigt att du har en god förmåga att prioritera och leda arbetet på ett tryggt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att skapa goda, effektiva samarbeten samt att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall kräver svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se, senast den18 januari 2026.
Referensnummer: 862-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skriva ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Sonja Almgren, enhetschef, 08-786 58 59
Martina Brännvall, HR-specialist, 08-786 57 32
Fackliga representanter
Helena Fridman Konstantinidou, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning
