Förvaltningskoordinator till Husby/Sollentuna
Victoriahem AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du ha ett varierande jobb där du gör skillnad varje dag? Victoriahem söker nu en strukturerad och serviceinriktad förvaltningskoordinator som vill vara en viktig del av vårt team i Husby och Sollentuna. I den här rollen får du en central position i vår förvaltning och möjlighet att arbeta nära både kollegor och hyresgäster. Ett perfekt jobb för dig som trivs med variation, ansvar och kundkontakt.
Om rollen
Som förvaltningskoordinator är dina arbetsuppgifter varierande och innefattar bland annat:
Stötta förvaltare med lägenhetsbesiktningar
Bemanna receptionen vid öppettider i både Husby och Sollentuna
Vara behjälplig vid in- och utlämning av nycklar/passagebrickor samt upprätthållande av nyckelregister
Stötta förvaltare och uthyrare vid in - och utflytt
Löpande kontakt med hyresgäster - du svarar på frågor, tar emot synpunkter och bidrar till en hög servicenivå
Du får en bred roll där du verkligen gör skillnad - både för kollegor och hyresgäster.
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och organiserad
Trivs i en snabbfotad miljö med många kontaktytor
Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande i alla situationer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Vi erbjuder dig:
Ett utvecklande och meriterande arbete med mycket kundkontakt
Ett team med prestigelösa, engagerade och hjälpsamma kollegor
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet inom fastighetsförvaltning i en bred och varierad roll
Övrig information
Placering: Husby och Sollentuna
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Rekryteringsprocessen innefattar personlighetstester via Alva Labs och Bakgrundskontroll
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Susanna Collén.
