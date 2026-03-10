Förvaltningskoordinator till Husby/Sollentuna

Victoriahem AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-03-10


Vill du ha ett varierande jobb där du gör skillnad varje dag? Victoriahem söker nu en strukturerad och serviceinriktad förvaltningskoordinator som vill vara en viktig del av vårt team i Husby och Sollentuna. I den här rollen får du en central position i vår förvaltning och möjlighet att arbeta nära både kollegor och hyresgäster. Ett perfekt jobb för dig som trivs med variation, ansvar och kundkontakt.
Om rollen
Som förvaltningskoordinator är dina arbetsuppgifter varierande och innefattar bland annat:

Stötta förvaltare med lägenhetsbesiktningar

Bemanna receptionen vid öppettider i både Husby och Sollentuna

Vara behjälplig vid in- och utlämning av nycklar/passagebrickor samt upprätthållande av nyckelregister

Stötta förvaltare och uthyrare vid in - och utflytt

Löpande kontakt med hyresgäster - du svarar på frågor, tar emot synpunkter och bidrar till en hög servicenivå

Du får en bred roll där du verkligen gör skillnad - både för kollegor och hyresgäster.
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och organiserad

Trivs i en snabbfotad miljö med många kontaktytor

Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande i alla situationer

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift

Har B-körkort och tillgång till egen bil

Vi erbjuder dig:
Ett utvecklande och meriterande arbete med mycket kundkontakt

Ett team med prestigelösa, engagerade och hjälpsamma kollegor

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet inom fastighetsförvaltning i en bred och varierad roll

Övrig information
Placering: Husby och Sollentuna

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Start: Enligt överenskommelse

Rekryteringsprocessen innefattar personlighetstester via Alva Labs och Bakgrundskontroll

Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Susanna Collén.
Välkommen med din ansökan!

