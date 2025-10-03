Förvaltningsjurist
2025-10-03
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Publicering sdatum 2025-10-03
Arbetsuppgifter
Vi är Göteborg. Nu söker vi dig som vill arbeta hos oss som förvaltningsjurist och bli en del vår kanslienhet!
I din vardag som förvaltningsjurist kommer du tillsammans med dina kollegor i samma roll, arbeta med frågeställningar som spänner över många juridikområden som reglerar den kommunala verksamheten. Det handlar till exempel om förvaltningslag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslag, tolkning av avtal, upphandlingsjuridik och IT-rätt. Inte sällan är frågorna komplexa givet Intraservices uppdrag som intern tjänsteleverantör i Göteborgs Stad. Arbetet kommer ofta vara självständigt men i nära samarbete med kollegor och andra funktioner i organisationen. Du kommer också att tillsammans med dina kollegor hålla utbildningar i de vanligaste lagstiftningarna och principerna som gäller när man arbetar på en kommunal myndighet. I tjänsten ingår även att vid behov handlägga ärenden till nämnd.
Tjänsten är placerad på kanslienheten, inom avdelningen för styrning och stöd. Medarbetarna vid enheten arbetar med frågor bland annat inom områdena ärendehantering, nämndadministration, arkiv, registratur, juridik och IT-samordning. Enhetens uppdrag är under utveckling där förändring av både arbetssätt och processer inom det administrativa området kommer att vara i fokus de kommande åren. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en juridisk kandidatexamen och därtill praktisk erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig förvaltning. Du har god kunskap i kommunalrätt, förvaltningsrätt och offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt övriga lagstiftningar som reglerar den offentliga verksamheten. Du har arbetat med upphandling, avtalsrätt och frågor som omfattas av IT-rätten.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet eller frågor som rör EU:s dataskyddsförordning, lagstiftning kring informationssäkerhet och AI.
För att lyckas i rollen behöver du ha en stark kommunikativ förmåga och du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du samarbetar med andra både inom vår förvaltning likväl inom Göteborgs Stad, genom att lyssna, visa intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och bidrar aktivt till att skapa goda resultat tillsammans.
Vi ser att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser även utifrån begränsad eller komplex information. Du är självständig och har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver arbetet framåt. Du är driven, tar initiativ och omsätter idéer i handling för att bidra till utveckling och resultat.
ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
