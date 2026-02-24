Förvaltningsekonom till Askersunds kommun
2026-02-24
Välkommen till Askersund - en plats för hela livet! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Vi är drygt 1 000 medarbetare som tillsammans skapar en kommun där 11 500 invånare ska kunna leva gott, växa och känna stolthet över sin plats. Som arbetsgivare tror vi på olikheter, på det gemensamma ansvar vi bär och på att det är i mötet mellan människor som verklig utveckling sker.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som förvaltningsekonom blir du ett centralt och uppskattat stöd till förvaltningens ledning och verksamheter. Ditt uppdrag handlar om att skapa trygghet i ekonomistyrningen, bidra med tydliga analyser och vara med och utveckla hur vi arbetar med siffror, men också med människor.
Du kommer att:
* Planera, samordna och genomföra förvaltningens budgetarbete.
* Ansvara för löpande ekonomisk uppföljning, prognoser och djupgående analyser.
* Ta fram rapporter, beslutsunderlag och tydliga ekonomiska sammanställningar till ledning och nämnd.
* Arbeta med nyckeltal, statistik och avvikelser och översätta dem till förbättringsmöjligheter.
* Stödja och utbilda chefer i ekonomifrågor och stärka deras ekonomiska helhetsförståelse.
* Bidra till att utveckla rutiner, arbetssätt och processer inom ekonomistyrning.
Du blir en naturlig del av både ledningsgruppen och den centrala ekonomifunktionen ett ekonomiskt nav med korta vägar, snabba svar och genuin samarbetskultur.Kvalifikationer
Vi tror att du är rätt person om du:
* Gillar att kombinera analys och struktur med dialog, relationsbyggande och pedagogik.Du tycker om när siffror leder till insikter och insikter leder till bättre beslut.
Har:
* Högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
* Erfarenhet av budgetarbete, ekonomisk uppföljning och analys gärna från offentlig verksamhet.
* Goda kunskaper i ekonomisystem (Raindance) och digitala analysverktyg
Är:
* Analytisk, nyfiken och bra på att se helheten.
* Strukturerad och noggrann, men också lösningsorienterad och flexibel.
* Trygg i att kommunicera ekonomiska samband på ett pedagogiskt och begripligt sätt.
Kort sagt: du har koll på siffrorna och förmågan att få andra att känna samma sak
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
