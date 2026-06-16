Förvaltningscontroller till kultur- och utbildningsförvaltningen
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2026-06-16
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Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke, där skogsbygd möter slättlandskap. Degerfors kommun har cirka 750 medarbetare fördelade på fyra förvaltningar. Här finns en nära samverkan mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se.
Du kommer att tillhöra den skoladministrativa enheten – ett kompetent och erfaret team med mycket humor. Tjänsten är ny inom förvaltningen och ger viss möjlighet att utformas i samråd med närmaste chef.
Som förvaltningscontroller får du en nyckelroll i att utveckla styrning, kvalitet och långsiktig hållbarhet i kommunens kultur- och utbildningsverksamhet. Du arbetar nära förvaltningsledning och politisk nivå och bidrar till beslut som gör verklig skillnad för barn och elever i Degerfors.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för:
• Utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens planerings-, budget- och uppföljningsprocesser.
• Samordna och stödja det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets- och huvudmannanivå.
• Ta fram analyser och beslutsunderlag till nämnd och förvaltningsledning.
• Följa upp och kommunicera nämndens beslut och uppdrag i organisationen.
• Delta i nätverk och utvecklingsarbete för att stärka förvaltningens arbetssätt.
Därutöver ingår:
• Processamordning och arbete med att ta fram och revidera styr- och stöddokument.
• Samordning av statsbidrag.
• Framtagande av underlag för organisations- och skolstrukturplanering.
• Framtagande av remissyttranden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller universitetsexamen inom pedagogik, offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Några års erfarenhet av kvalificerad verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete, gärna inom offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet.
• God förmåga att arbeta konsultativt gentemot chefer med analys- och planeringsarbete.
• God data- och systemvana samt erfarenhet av att arbeta i flera parallella system.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Som person är du analytisk, mål- och resultatorienterad samt har en god helhetssyn. Du förstår drivkrafterna i en politiskt styrd organisation och tar initiativ till utveckling och förbättring.
Meriterande:
• Erfarenhet av skoljuridik eller arbete med styrdokument inom skolområdet.
• Erfarenhet av arbete med läroplaner inom olika skolformer.
• Kunskap om annan relevant lagstiftning, exempelvis förvaltningslagen eller kommunallagen.
• Vi fäster stor vikt vid personliga kompetenser och förmågor.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mejl kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors Kommun
(org.nr 212000-1934)
Herrgårdsgatan 37 (visa karta
)
693 80 DEGERFORS Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Kontakt
Skoladministratör/Bemanning (kollega)
Ulrika Axelsson ulrika.axelsson@degerfors.se 0586-482 78 Jobbnummer
9965378