Förvaltningsassistent - sommarvikariat i Stockholm
2026-05-06
Botrygg är ett privat bygg-och fastighetsbolag som inriktar sig på hyres- och bostadsrätter samt samhällsfastigheter. Vi förvaltar mer än 3300 lägenheter och ett trettiotal samhällsfastigheter. Förvaltning av våra fastigheter sker med ett långsiktigt perspektiv där omsorg och kvalitet står i fokus. Botrygg är verksamma i Linköping, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Göteborg och Örebro.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
I övergripande drag handlar rollen som förvaltningsassistent om att vara en viktig servicefunktion för förvaltningsverksamheten. I rollen ansvarar man för att:
hantera och följa upp serviceanmälningar
beställa varor och anmäla reklamationer till leverantörer
beställa nycklar till kunder
hantera informationsutskick och nyhetsbrev till kunder
administrera taggar samt system för tvättstugor och porttelefoni
Du är en del av ett förvaltningsteam där andra förvaltningsassistenter, områdesförvaltare och fastighetsskötare ingår. Arbetet sker på plats från vårt kontor i Hammarby Sjöstad.
Om dig
Vi ser att du som söker tjänsten har en eftergymnasial utbildning inom fastighet, bygg eller ekonomi. Du har kännedom om lagar och bestämmelser inom bygg -och/eller fastighetsområdet. Du har en vana av att arbeta med digitala arbetsverktyg. Du trivs med att hantera flera ansvarsområden samtidigt och arbeta i en verksamhet med högt tempo.
Tidigare erfarenhet av fastighetsbranschen och/eller fastighetsförvaltning är meriterande.
Du har en naturlig fallenhet för service och tycker om att träffa nya människor och bygga relationer. Som person är du initiativtagande och bra på att kommunicera och kan uttrycka dig i såväl tal som skrift på både svenska och engelska. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.Så ansöker du
Tjänsten är ett sommarvikariat, aktuella veckor är 26-32. Inkom med din ansökan senast 24 maj. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Tillträde enligt överenskommelse. Fast månads- eller timlön enligt överenskommelse. Vid anställning kommer vi ta en kreditupplysning samt stämma av mot belastningsregistret.
Botrygg som arbetsgivare
Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som våra anställda kan rekommendera till andra, en arbetsplats där de anställda känner trygghet och delaktighet och där medarbetarna utvecklas professionellt och intellektuellt. Många olika personligheter, roller och bakgrunder behövs och vi är övertygade om att olikheter främjar kreativitet och kvalitet.
Vi är certifierade som ett Great Place to Work.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Botrygg Bygg AB
