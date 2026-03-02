Förundersökningsledare till Södertälje
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-03-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Stockholm i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare. Polisområde Stockholm syd är indelat i åtta lokalpolisområden varav lokalpolisområde Södertälje ingår i polisområde Stockholm syd. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Lokalpolisområde Södertälje innefattar flera områden klassade som utsatta och särskilt utsatta med komplexa problembilder kopplade till organiserad brottslighet och kriminella nätverk.
För att bryta den negativa trenden med organiserad brottslighet och utsatta områden i Södertälje har polisområde Stockholm syd beslutat om olika initiativ- och ambitionshöjningar. År 2020 initierades det polisområdesgemensamma initiativet TORE III som syftar till att höja den polisiära förmågan i Södertälje och kraftigt reducera de kriminellas påverkan på lokalsamhället. I mars 2023 togs nästa steg mot den organiserade brottsligheten i Södertälje, då Operativa rådet beslutade om insats Ragnhild, en myndighetsgemensam satsning mot kriminell ekonomi.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Tjänsten som förundersökningsledare innebär att du står som enskild beslutsfattare i flera av lokalpolisområdets förundersökningar samt agerar arbetsledare åt en grupp utredare. Du prioriterar, resurssätter och följer upp ärenden samt tar del i verksamhetens förändrings- och utvecklingsarbete. Vidare arbetar du tätt tillsammans med utredare, andra förundersökningsledare, gruppchefer och åklagare. Du ansvarar även för att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten
• Polismyndighetens nationella förundersökningsutbildning alternativt annan jämförbar utbildning som medför behörighet att leda förundersökningar
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
• Goda datorkunskaper
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Haft en arbetsledande position
• Utredningsvana som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av förundersöknings- och/eller utredningsledning
• Erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedelDina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar på ett strukturerat sätt med dina arbetsuppgifter och som kan entusiasmera andra att göra sitt bästa. Då lokalpolisområdets utredningsverksamhet står inför ett förändringsarbete är det viktigt att du har förmåga att leda andra och ser möjligheter i förändringar. Du behöver kunna hantera flera pågående ärenden samtidigt varför det också är viktigt att du är initiativtagande, flexibel och kan prioritera utifrån ärendeflödet. Vi ser även att du visar gott omdöme vid beslutsfattande och agerande samt har god förmåga att förmedla budskap till andra både muntligt och skriftligt.
Vidare är det en självklarhet för dig att vara ödmjuk inför att vi samverkar med både interna och externa aktörer och du förstår vikten av ett gott samarbete. Du har helhetssyn och förståelse för polisens uppdrag och mål samt vill medverka till ett öppet och tolerant klimat där mångfald, jämställdhet och polisens värdegrund är en självklarhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisinspektör
Arbetsort: Södertälje
Arbetstid: Veckoplanerad 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Förundersökningsledare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB376/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Kontakt
HR-konsult
Elin Levin elin.levin@polisen.se Jobbnummer
9769933