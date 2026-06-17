Förundersökningsledare
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2026-06-17
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Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
PO Storgöteborg
I polisområde Storgöteborg bor närmare en miljon invånare. Vårt geografiska område spänner över sju kommuner. Polisområde Storgöteborg är indelat i fem lokalpolisområden: Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. På polisområdesnivå organiseras även personintaget, stöd- och utredningsverksamhet samt polisområdets kansli.
Vi söker nu två förundersökningsledare till grova brott, och en förundersökningsledare till brott i nära relation.
Grova brott
Sektionen för grova brotts uppdrag är att komplettera och stödja lokalpolisområden och polisområden i det gemensamma arbetet mot grova brott. Sektionen bedriver utredningsarbete av både polisledda och åklagarledda brottsutredningar. Ärendena har ofta inslag av hemliga tvångsmedel och spaning. De är överlag komplexa och har oftast en lång utredningstid. Sektionen innehåller även gruppen för dödsfall och försvinnanden.
Brott i nära relation
På sektionen för brott i nära relation hanteras i stort sett all relationsbrottslighet, och sexualbrott även utanför relation, i polisområde Storgöteborg. Detta innebär bland annat ansvar för de grövsta brotten som mord, grov kvinnofridskränkning, grov misshandel och våldtäkter.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som förundersökningsledare ansvarar du tillsammans med sektionens övriga förundersökningsledare för att initialt hantera inkomna förundersökningar, föredra ärenden för åklagare och i vissa grova brottsärenden agera utredningsledare. I rollen som förundersökningsledare arbetsleder du utredare och samarbetar nära med gruppchef. Du förväntas arbeta mot verksamhetens mål och vara drivande i utvecklingen av sektionens arbetssätt i enlighet med Polisens styrmodell.
I rollen som förundersökningsledare på grova brott eller BiNR kommer du ansvara för inkomna ärenden och pågående utredningar. Du kommer att koordinera och skapa en helhetsbild över ärendeflödet.
Det är viktigt att du har stor förståelse för hur en förundersökning bedrivs och har god insikt i framgångsrika metoder och prioriteringar inom brottsutredningsprocessen, exempelvis användning av hemliga tvångsmedel i en förundersökning.
Du kommer fatta beslut i eller utanför utredningar och ska kunna lämna tydliga direktiv till medarbetare i syfte att driva utredningarna framåt. I åklagarledda ärenden kommer du att utgöra länken mellan åklagaren och utredningsorganisationen.
Tillsammans med gruppchefen kommer du att motivera, stödja och coacha medarbetarna i gruppen. Att verka som FU-ledare och utredningsledare innebär det att du även har ansvar som arbetsledare. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar.
På grova brott kommer du också vara en del av polisområdets beredskap för grova brott, och ingå antingen i helgtjänstgöring eller beredskap.
Till BiNR söker vi dig som vill bidra i arbetet med att utreda brott med särskilt utsatta brottsoffer. Det omfattar utredningar av brott i nära relation, inklusive barnärenden, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Även på BiNR ingår du antingen i helgtjänstgöring eller beredskap.Kvalifikationer
Polisexamen eller annan utbildning inom ett för arbetsuppgifterna relevant område
Genomförd och godkänd polisens förundersökningsledarutbildning grund (FU-grund) eller motsvarande utbildning
Minst 6 månaders erfarenhet i närtid som förundersökningsledare
Goda kunskaper i svenska
Svenskt B-körkort
Det är meriterande om du även har:
Minst 6 månaders erfarenhet av utredning av grova brott
Genomförd och godkänd förundersökningsledarutbildning fördjupad (FU)
Erfarenhet av arbete med HTM
Erfarenhet av utredningsledning
Erfarenhet från arbetsledande uppdrag, sammanhängande under minst 6 månaderDina personliga egenskaper
Som förundersökningsledare har du förmågan att se ett helhetsperspektiv. Vi söker dig som är lösningsfokuserad och ser möjligheterna i förändringar och att du är duktig på att skapa struktur samt planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Bland dina styrkor ligger att du är driven med god kommunikativ förmåga och att du har förmågan att se hur alla i gruppen bidrar till helheten för Polismyndighetens uppdrag. Samverkan inom och utom myndigheten är en stor del av arbetet och ställer krav på god samarbetsförmåga. Du ska på ett engagerande, tydligt och pedagogiskt sätt kunna arbetsleda samtidigt som du är beslutsam och trygg i att fatta beslut.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vänligen se polisens hemsida för fullständig information om tjänsten och dess villkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), http://www.polisen.se Arbetsplats
Polismyndigheten - Göteborg C - Erns Jobbnummer
9967443