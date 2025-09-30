Förundersökningsledare
Polismyndigheten / Polisjobb / Norrtälje Visa alla polisjobb i Norrtälje
2025-09-30
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Norrtälje
, Sollentuna
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi söker nu en förundersökningsledare till Lokalpolisområde Norrtälje. Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som förundersökningsledare ansvarar du för att de ärenden som inkommer till dig, tas emot, prioriteras och handläggs på rätt sätt. Du leder det dagliga operativa arbetet med förundersökningar samt coachar och vägleder medarbetarna till att bli skickliga och självgående samt ge uppdrag till yttre personal. Du ansvarar för att följa upp, utvärdera och bedöma utvecklingen av ärendena på gruppen. Vidare samverkar du med lokalpolisområdets olika funktioner samt externt med t.ex. åklagare och socialtjänst.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Arbetsleda utredarna och stödja samt coacha dem till att bli skickliga och självgående samt ge uppdrag till yttre personal
• Säkerställa att det arbetet som bedrivs är kvalitativt
• Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar
• Agera som utredningsledare i våra grövsta ärenden eller ärenden av mer komplex karaktär
• Samverka internt och externt
• Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk
• Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verksamheten
• Vara drivande i mål-, förändrings- och utvecklingsarbete av utredningsverksamheten tillsammans med andra förundersöknings-ledare och gruppchefer
Rollen som förundersökningsledare kommer innebära tjänstgöring på kvällar och helger.Kvalifikationer
• Svensk Polisexamen, annan akademisk utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för funktionen.
• Genomgått Polismyndighetens förundersökningsutbildning grund eller annan utbildning som medför att du är behörig att leda förundersökningar
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
• Utredningserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• God datorvana
• Körkort
Meriterande:
• Genomgått Polismyndighetens fördjupade förundersökningsutbildning.
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med och/eller arbetsleda ärenden med hemliga tvångsmedel
• Erfarenhet av arbete som förundersökningsledare i handläggning av fristärenden
• Erfarenhet av utredningsledningDina personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil samt duktig på att förhålla dig till olika situationer. Du har en stor vana av att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du vet vikten av att sätta upp tidsramar för att hålla deadlines. Vid stressade situationer är du lugn, kontrollerad och stabil samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv för att fokusera på rätt saker . Du har förmågan att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Det är viktigt att du i din roll som förundersökningsledare delar med dig av din kunskap, inspirerar andra och utvecklar dina medarbetare utifrån ett stödjande och coachande förhållningssätt, samt att du ser god kultur på arbetsplatsen som ett verktyg och en nyckel till effektivitet och utveckling. Vidare har du lätt att anpassa dig efter omständigheter samt ändra synsätt och förhållningsätt . I rollen ingår samverkan inom och utom myndigheten vilket ställer krav på god samarbetsförmåga
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Norrtälje
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare/Polisinspektör
Anställningsbenämning: Förundersökningsledare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279809/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-konsult
Matilda Ahnfeldt matilda.ahnfeldt@polisen.se Jobbnummer
9532144