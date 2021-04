Forte söker erfaren Verksamhetscontroller - Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv och Välfärd - Administratörsjobb i Stockholm

Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv och Välfärd / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-15Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd söker en erfaren Verksamhetscontroller. Vi är en myndighet som har till uppgift att initiera, finansiera och kommunicera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Under 2020 betalade vi ut 740 miljoner kronor till ny forskning. Hos oss arbetar i dag 33 personer och kontoret finns i Stockholm.På Fortes avdelning för verksamhetsstöd arbetar i dag fyra personer. Avdelningen ansvarar övergripande för myndighetens ekonomi, regeringsuppdrag, kontakter med Regeringskansliet och andra myndigheter, intern styrning, inköp, registratur, HR, stöd till generaldirektören och styrelsen, kontakter med Statens servicecenter m.m. Chefen för avdelningen är även ställföreträdande generaldirektör.Som Verksamhetscontroller på myndigheten arbetar du i en självständig och central roll och i nära samarbete med chefen för avdelningen för verksamhetsstöd. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar brett över hela myndigheten och mot myndighetens ledning liksom myndighetens styrelse. Du kommer också ha ett regelbundet samarbete med Statens servicecenter samt ha kontakter med Regeringskansliet, företrädesvis i ekonomiska frågor. Din roll är såväl operativ som strategisk. Du kommer att ha ansvar för planering och uppföljning av myndighetens ekonomi. Du kommer också att arbeta med myndighetens verksamhetsplanering och den övergripande verksamhetsstyrningen2021-04-15Ge stöd åt verksamheten och verksamhetsledningen i ekonomiska frågorAnsvara för framtagandet av myndighetens budgetRegelbunden uppföljning av avdelningarnas budgetTillsammans med kommunikationsavdelningen ansvara för framtagande av årsredovisningenSamordna arbetet med myndighetens verksamhetsplanVara kontaktperson mot Statens servicecenterUpprätta och samordna finansiell rapporteringTa fram ekonomiska prognoser kopplade till verksamhetenTillse att Forte lämnar prognoser i Hermes och rekvirerar externa medel i tid samt att medlen används för det avsedda ändamåletFölj upp att anslag och räntekontokredit inte överskridsVara kontaktperson gentemot Regeringskansliet i ekonomiska frågeställningarArbeta med Fortes beslutsprocesser, remisshantering och regeringsuppdragTillsammans med chefen förverksamhetsstöd arbeta med planeringen av styrelsearbetet samt framtagandet av underlagArbeta med Agresso (UBW), Visma-Proceedo, Palasso/Primula och PrismaFortes verksamhet finansierats huvudsakligen av ett förvaltningsanslag och ett forskningsanslag. I rollen som Verksamhetscontroller ingår att ha förståelse för processerna och villkoren rörande de två anslagen.Forte har under de senaste åren påbörjat ett förändringsarbete gällande beslutsprocesser och den ekonomiska planeringen. Prioriterade frågor under det närmaste året kommer därför att vara att:Fortsätta utveckla rutiner kring avrapporteringar, uppföljningar och avstämningarUtveckla myndighetens arbete med budgetering och förutsättningar att följa de olika verksamhetsdelarnas kostnaderUtveckla verksamhetsplaneringsarbetet och kopplingen till budgetVem söker vi?Vi söker dig som är en erfaren Verksamhetscontroller som kan arbeta självständigt och strategiskt och som har kunskap om den statliga budgetprocessen och det regelverk som styr processerna. Du behöver också ha kunskap om myndigheternas roll och villkor i den statliga styrningen. Detta för att kunna arbeta strategiskt bl.a. med myndighetens ekonomiska frågor och styrningsfrågor generellt och därmed kunna utgöra ett stöd för styrelsen och ledningsgruppen. Du är proaktiv, initiativrik, flexibel, pedagogisk och tycker om att driva egna projekt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Du ska...ha relevant högskoleexamen inom ekonomi eller annat som arbetsgivaren finner likvärdigtha kunskap om den statliga budgetprocessen och det regelverk som styr processerna.ha kunskap om myndigheternas roll och villkor i den statliga styrningen.ha erfarenhet från arbete i en statlig myndighet i en jämförbar rollvara van vid och tycka om att arbeta i en bred roll som Verksamhetscontroller både med strategiska och operativa uppgifter.god förmåga att uttrycka dig i tal och skriftha goda kunskaper i svenska och engelskaDet är meriterande om du har...Erfarenheter från arbete i RegeringskanslietÖvrig informationForte erbjuder en arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla.Mer om tjänstenTillträde: SnarastOmfattning: Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning.Ansök senast: 2 maj, 2021AnsökanSkicka ansökan och CV via e-post till forte@forte.se . Märk ansökan med diarienummer 2021-01506.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-05-02