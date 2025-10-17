Förstelärare åk 4-6 till Slestadsskolan
2025-10-17
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Som förstelärare i Linköpings kommun har du en tillsvidareanställning som undervisande lärare samt ett visstidsförordnande som förstelärare. Denna tjänst innebär undervisning i matematik, NO och engelska i åk 4-6. Tid för ditt uppdrag som förstelärare avsätts i dialog med ansvarig rektor, dock minst 10% av arbetstiden.
Uppdraget som förstelärare i skolan innebär att arbeta för att utveckla verksamheten i något/några av ämnena för att öka måluppfyllelsen och elevernas studieresultat genom att:
• Systematiskt arbeta för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
• Hålla dig uppdaterad om aktuell forskning och verka för att denna används i undervisningen.
• Handleda kollegor i att föra pedagogiska samtal.
• Leda processer som utvecklar kollegialt lärande.
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. För att gynna elevernas, din egen och verksamhetens lärande tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Din arbetsplats
Välkommen till oss på Slestadsskolan! Vi är en F-6 skola med cirka 360 elever och 60 medarbetare som är belägen i stadsdelen Lambohov i Linköping. Det finns även en kommungemensam resursskola med inriktning autism åk 1-6 med ett eget fritidshem. Skolan ligger i anslutning till fina omgivningar med stor skolgård samt tillgång till Lambohovs stadsdelslekplats. Vi arbetar aktivt med elevernas trygghet och trivsel i skolan och på fritidshemmet. Tydligt ledarskap, samarbete och en positiv elevsyn är ledord för oss.
På skolan finns fem fritidshemsavdelningar för årskurs F-3. Vår öppna fritidsverksamhet för årskurs 4-6 drivs av Sportis i närbelägna lokaler i anslutning till Lambohovshallen.
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6. Det är meriterande om du har behörighet i matematik, NO och engelska i åk 4-6.
Som förstelärare i skolan har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som lärare. Det är ett krav att du har minst fyra års erfarenhet av att ha undervisat i läroplansstyrd skola. Det är meriterande om erfarenheten är från undervisning i årskurs 4-6. Har du tidigare handlett kollegor i pedagogiska samtal och lett processer som utvecklar kollegialt lärande ser vi det som meriterande. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet som förstelärare eller arbetslagsledare.
I din roll som förstelärare i årskurs 4-6 behöver du ha en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat. Du håller dig uppdaterad inom aktuell forskning och har ett starkt intresse för att utveckla undervisingen så att den utgår från vetenskaplig grund och aktuell forskning. Som lärare i åk 4-6 har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du är en god förebild för eleverna och samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare. Förordnandet som förstelärare är 3 år.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16029
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Carolina Kastegård carolina.kastegard@utb.linkoping.se 013-205799 Jobbnummer
