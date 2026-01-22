Förste forskningsingenjör inom vattenrening
2026-01-22
Om jobbet
Vi söker en forskare som ska utveckla metoder för att realisera material för vattenrening samt att utveckla metoder för att ta bort föroreningar i vatten. Fokus ska vara på hållbara material och processer, men inslag av katalys och elektrokemi.
Du kommer att syntetisera material samt erhålla material från samarbetspartner, och optimera och testa dessa material för att ta bort t.ex. färgrester, antibiotika, och PFAS i vatten, med olika metoder med inslag av både absorption och nedbrytning/omvandling. Du kommer även att genomföra grundläggande studier av materialen (struktur, sammansättning, optiska egenskaper, stabilitet, etc.), både före och efter vattenreningstester. Centrala uppgifter inkluderar att leda ett labb med fokus på vattenrening.
Om dig
Vi söker en forskare som är genuint intresserad av grundläggande materialvetenskap. Eftersom tjänsten är placerad i en forskningsmiljö av internationell karaktär, och då tjänsten innefattar internationellt samarbete, så måste du ha utmärkta kommunikations- och nätverksfärdigheter.
Du ska ha:
• En doktorsexamen i materialvetenskap, kemi, fysik eller ett relaterat område
• Dokumenterad erfarenhet av experimentella studier gällande materialsyntes, vattenrening, samt elektrokemiska och katalytiska metoder för att bryta ner föroreningar i vatten
• Bevisad erfarenhet av avancerade karakteriseringstekniker
• Visad förmåga att attrahera forskningsfinansiering
Det är meriterande om du har:
• Internationell forskningserfarenhet från flera länder
Din arbetsplats
Anställningen är placerad vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Du kommer att bli en del av en världsledande miljö för materialvetenskap, känd för sitt banbrytande arbete inom 2D- och funktionella material.
Mer information om verksamheten vid avdelningen för materialdesign finns på https://liu.se/organisation/liu/ifm/mdesign.
Om anställningen
Heltid, tillsvidare. Provanställning kommer att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 februari, 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/
Professor
Johanna Rosén johanna.rosen@liu.se +46 73-461 31 32 Jobbnummer
