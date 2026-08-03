Förste assistent till Ringmärkningscentralen
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2026-08-03
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Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum och en ledande forskningsinstitution där nyfikenhet möter vetenskap. Vi är en statlig myndighet som ökar kunskapen om och intresset för naturen och världen vi lever i genom forskning, unika samlingar och upplevelser som Cosmonova, utställningar, aktiviteter på museet och digitalt. Tillsammans skapar vi insikt, engagemang och handlingskraft för en livskraftig planet.
Enheten för ringmärkning och palynologi ingår i avdelningen för Natur- och miljöövervakning. Enheten ansvarar för den svenska ringmärkningen av fåglar samt för att mäta pollen, genomföra pollenanalyser och publicera pollenprognoser för Sveriges allergiker. Här bedrivs även forskning om fåglars migrationsmönster, och data från både ringmärkningen och pollenverksamheten görs tillgängliga för forskning.
Avdelningen omfattar ytterligare två enheter som bedriver forskning och arbetar på uppdrag av andra myndigheter. Verksamheten omfattar bland annat miljögifters spridning i naturen, hälsostatus hos olika djurarter, genetisk artidentifiering och populationsövervakning av exempelvis marina däggdjur, björn och fjällräv.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas och söker nu en förste assistent till Ringmärkningscentralen för en tidsbegränsad anställning på cirka 12 månader.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som förste assistent vid Ringmärkningscentralen deltar du i arbetet med att administrera den svenska ringmärkningen. En stor del av arbetet består av att kvalitetssäkra, registrera och bearbeta inkomna återfyndsrapporter från Sverige och utlandet. Arbetet innebär många kontakter med ringmärkare, upphittare och utländska ringmärkningscentraler. Du hanterar även ringbeställningar, arbetar med rapporter om ringmärkningsdata och ger service till forskare och allmänhet. I arbetsuppgifterna ingår också att digitalisera äldre material och vid behov bidra i övriga arbetsuppgifter inom Ringmärkningscentralens verksamhet.Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning i biologi eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har kunskap om ringmärkning och erfarenhet av praktisk ringmärkning. Även goda kunskaper om den svenska fågelfaunan, fåglars biologi och flyttning är meriterande.
Eftersom arbetet innebär många kontakter, både i Sverige och internationellt, behöver du ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av databashantering och SQL är meriterande, liksom erfarenhet av att använda programvaror som exempelvis R.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för en hållbar och livskraftig planet, där alla medarbetare är en viktig del av en större helhet. Vårt uppdrag är brett och våra mål högt satta. För att nå dem behövs allas erfarenheter och kompetenser.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats med stark gemenskap, där vi delar med oss av vår kunskap och firar våra framgångar. Tillsammans vill vi skapa en trygg, kreativ och ansvarstagande arbetsmiljö. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvård och kompetensutveckling.
Hos oss tillämpas individuell, differentierad och saklig lönesättning enligt kollektivavtalen RALS/RALST-T.
Anställningen är tidsbegränsad i cirka 12 månader med tillträde snarast.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för att vår verksamhet ska spegla samhället och välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung eller funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "411-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturhistoriska Riksmuseet
(org.nr 202100-1124)
Box 50 007 (visa karta
)
104 05 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturhistoriska riksmuseet Kontakt
Enhetschef
Emelie Endrésen Emelie.Endresen@nrm.se 0851954127 Jobbnummer
10018422