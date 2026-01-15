Forsmarks Engineering Program 2026: Beräkningsingenjör
2026-01-15
Vi erbjuder en unik möjlighet att påbörja din karriär som beräkningsingenjör hos Forsmark, en vital del av Sveriges energiförsörjning. Genom vårt etablerade talangprogram får du en omfattande introduktion och stöd för att utvecklas i en roll inom kärnkraften. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Här har du som har ett intresse för strukturmekanik en unik möjlighet att utvecklas som beräkningsingenjör.
Denna tjänst riktar sig till dig som ser dig göra en karriär inom kärnkraften och utvecklas på Forsmark. En beräkningsingenjör inom strukturmekanik på Forsmark gör avancerade simuleringar och analyser för att säkerställa att kärnkraftverkets komponenter och system är säkra, hållbara och effektiva under extrema förhållanden. Du kommer tillhöra gruppen Hållfasthet och Strömningsteknik, där du ingår i ett team som jobbar med beräkningar inom strukturmekanik.
Du erbjuds
• Heltidsarbete varvat med träffsäkra utbildningar för att maximera din utveckling
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Dina arbetsuppgifter
• Utföra hållfasthets-och livslängdsberäkningar på mekaniska komponenter och system
• Stötta konstruktion, driftledning och underhåll med tekniska analyser och rekommendationer
• Verifiera att konstruktionen uppfyller de normenliga krav som ställs
• Dokumentera och sammanställa beräkningsresultat
• Granska och kvalitetssäkra beräkningsunderlag
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad civilingenjör inom maskinteknik, teknisk fysik eller liknande. Eller har en högskoleingenjörs utbildning med relevant erfarenhet
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift då det krävs för kommunikation och dokumentation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Nyfiken
• Organiserad
• Noggrann
• Kommunikativ
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om Forsmark här
Heltid Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
