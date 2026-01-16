Forsmark Engineering Program 2026: Detaljkonstruktör
2026-01-16
Vi erbjuder en unik möjlighet att påbörja din karriär som detaljkonstruktör hos Forsmark, en vital del av Sveriges energiförsörjning. Genom vårt etablerade talangprogram får du en omfattande introduktion och stöd för att utvecklas i en roll inom kärnkraften. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Här har du som har ett intresse för el och konstruktion en unik möjlighet att utvecklas som detaljkonstruktör inom el. Denna tjänst riktar sig till dig som ser dig göra en karriär inom kärnkraften och utvecklas på Forsmark.
Du kommer ingå i gruppen Detaljkonstruktion Elkraft och Automation som ansvarar för att konstruera och leverera el-montageunderlag för 400V-400kV och inom automation, kretskortslösningar, signalomvandlare för mät, styr och reglerteknik. Gruppen agerar även tekniskt stöd till anläggningen i frågor inom ansvarsområdet, samt ansvarar för att upprätthålla hög kvalitet på el-dokumentation som beskriver anläggningen.
På enheten Elteknik kommer du arbeta i ett team bestående av konstruktörer från egna gruppen samt från andra grupper. Teamet ansvarar för antingen anläggningsändringar med fokus på utveckling av elsystemet eller införanden med fokus på att bibehålla funktionen när komponenter byts ut.
Du erbjuds
• Heltidsarbete varvat med träffsäkra utbildningar för att maximera din utveckling
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Dina arbetsuppgifter
• Detaljkonstruera i team, upprätta tidplaner för detaljkonstruktion samt uppskatta behov för anskaffning av material
• Konstruera exempelvis kretsscheman, förbindningstabeller och layouter till ett montageunderlag
• Vara stöd till anläggningen i frågor som berör verksamhetsområdet
• As-built Granskning av montageunderlag efter idrifttagning och i samband med slutdokumentation
• Deltagande på revision vid kretskontroll
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleingenjör inom elektroteknik eller automation
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift då det krävs för kommunikation och dokumentation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsförmåga
• Självledarskap
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomföras.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
