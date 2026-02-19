Förskolllärare
2026-02-19
Timvikarie sökes till Solhöjdens förskola
Vi söker en engagerad och flexibel timvikarie till vår förskola.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller legitimerad förskollärare och som brinner för att arbeta med barn. Du är en trygg, glad och positiv person med hög arbetsmoral och ett professionellt förhållningssätt.
Hos oss är barnens bästa alltid i fokus, och vi ser därför att du är närvarande, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga med både kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som:
* Är utbildad barnskötare eller förskollärare
* Har hög arbetsmoral och tar ansvar i ditt uppdrag
* Är glad, positiv och lösningsorienterad
* Sätter barnens trygghet, utveckling och lärande i första rummet
* Är flexibel och kan rycka in vid behov
Vi erbjuder:
* Timanställning vid behov
* Möjlighet till tidsbegränsad schemarad för rätt person
* Ett härligt arbetslag och en positiv arbetsmiljö
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss redan idag!
Välkommen med din ansökan
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
KARLSTAD
