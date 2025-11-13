Förskollärare vikarie 1 år
2025-11-13
Myggan är en liten föräldradriven förskola som ligger i Norby, vägg i vägg med underbara Hågadalen. Vi har idag 25 barn fördelade på två grupper: 1-3 år respektive 3-5 år. Myggans arbetslag består av förutom dig, en förskollärare/förskolechef, tre barnskötare och en kock/barnskötare.
Nu söker vi en förskollärare till barngruppen 1-3 år för vikariat i 1år med möjlighet till förlängning. Vi söker dig som vill vara med och driva verksamheten framåt och utvecklas tillsammans med barnen. Du är en engagerad och nyfiken förskollärare som gärna har erfarenhet av att arbeta Reggio Emilia-inspirerat. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och uppskattar att arbeta småskaligt och åldersövergripande.
Vi erbjuder:
Ett inkluderande arbetslag med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka det egna arbetet.
Åldersövergripande arbete och möjlighet att följa "sina" barn under hela förskoletiden.
Rullande arbetsschema som i största möjliga mån anpassas efter medarbetarnas önskemål, samt kortare arbetsdag på fredagar. Ordinarie öppettider är måndag-torsdag 7:15-17, fredagar 7:30-16. Sommarstängt fyra veckor kring juli.
Möjlighet till fördjupning och självstudier med exempelvis 2 inläsningsdagar per termin.
Pedagogisk lunch med mat tillagat i eget kök.
Arbetskläder för både utomhus- och inomhusbruk.
Ett välfungerande föräldrakooperativ som präglas av god kontakt och ömsesidig respekt mellan föräldrar och personal.
Naturskön och lugn omgivning.
Tjänsten är ett vikariat på 1år med möjlighet till förlängning och omfattar 80% av heltid med möjlighet att jobba mer. Tillträde i januari 2025 eller enligt överenskommelse.
Lärarlegitimation krävs och erfarenhet av arbete inom förskola som exempelvis barnskötare eller förskollärare.
Intervjuer kommer att ske löpande. Tveka inte - är du nyfiken så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att få träffa dig.
För mer information om tjänsten eller Myggans förskola vänligen kontakta rektor Nathalie Eriksson på nathalie@myggansforskola.se
.
Kontakt med annonsörer och rekryteringsbolag undanbedes.
Myggans förskola
Tallbacksvägen 66
756 45 Uppsala www.myggansforskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: myggansforskola@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrafören Mygganbarnen i Uppsala Ekonomisk F
, http://www.myggansforskola.se/
Tallbacksvägen 66 (visa karta
)
756 45 UPPSALA Arbetsplats
Myggans Förskola Jobbnummer
9604311