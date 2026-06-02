Förskollärare till Smörgatan 80
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02
Vill du arbeta i en miljö där du varje dag hjälper barn att växa, och samtidigt växa själv? Som förskollärare hos oss får du vara med och skapa en trygg, lärorik och rolig vardag för barnen – samtidigt som du själv utvecklas i din yrkesroll.
Du leder det pedagogiska arbetet tillsammans med kollegor i ett engagerat arbetslag. Tillsammans planerar, genomför, dokumenterar och följer ni upp utbildningen utifrån förskolans läroplan. Vi tror på ett arbetssätt där samarbete, ansvar och tydlig kommunikation är en självklar del av vardagen.
Vi värdesätter goda relationer, både med barn, vårdnadshavare och kollegor, och ser dig som en viktig förebild i barnens liv. Tillsammans bygger vi gemenskap för både stora och små!
Som arbetsgivare erbjuder vi dig goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll. Du får tillgång till kompetensutveckling, till exempel vår uppskattade ledarskapsutbildning. Är du nyexaminerad får du en erfaren mentor som stöttar dig under din första tid hos oss.
Vill du veta mer om vår förskola? Läs gärna mer på vår webbplats: Smörgatan 80 förskola - Göteborgs Stad
Vi arbetar i tvärgrupper utifrån förmågor och intressen hos barnen, delar av dagen. Fokusområde 2026: Rörelse, hälsa och skapande. Vi lägger stor vikt vid språkutveckling på förskolan. Vi har skapat "barnens bibliotek" på förskolan, där vi använder våra böcker både för högläsning dagligen på förskolan, men även för hemlån till barnen.
Vi stödjer varandra i vår profession som förskollärare både på huset och på avdelningarna, kring planeringar och i undervisning. Vi arbetar tillsammans, både förskollärare och barnskötare; så att barnen får det bästa utifrån sina behov och utveckling. Vi bidrar alla med att utveckla vår arbetsmiljö till att bli en arbetsplats vi är stolta över.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg ledare och god förebild för både barn och vuxna, med förmåga att skapa en positiv och utvecklande miljö där barn får utvecklas i sin egen takt.
Du kan planera, genomföra, dokumentera och analysera verksamheten enligt förskolans läroplan och andra styrdokument. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, och är bekväm med att använda digitala verktyg i arbetet.
Erfarenhet av TAKK, AKK och lågaffektivt bemötande är meriterande. Det ses även som meriterande om du har erfarenhet av arbete i barngrupp 1-5 år samt erfarenhet av språkutvecklande arbetsmetoder.
Låter det här som något för dig? Vill du vara med och ge Göteborgs barn möjligheter till en bra framtid – varje dag?
Då ser vi fram emot din ansökan! Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Ta nästa steg med oss!Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället Göteborgs Stads kontaktcenter på 031-365 00 00. Förklara ditt ärende och be att bli kopplad till HR-specialist på enheten kompetens och arbetsmarknad. I övrigt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
I den här rekryteringen efterfrågar vi inte personligt brev. I stället får du möjlighet att beskriva din kompetens inom relevanta områden genom att besvara våra urvalsfrågor.
Enligt lag kan vi inför anställning be dig visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. För vissa tjänster kan även ytterligare kontroller bli aktuella.
Vi vet att du gör ett bättre jobb om du mår bra, både på jobbet och på fritiden. Här har vi samlat några av de förmåner vi erbjuder dig som jobbar hos oss: Förmåner och lön
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till val av rekryteringskanaler. Vi undanber oss därför erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringstjänster.
Om Oss
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad
Välkommen till världens viktigaste jobb!
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förskoleförvaltningen Kontakt
Kajsa Katarina Axell Rektor katarina.axell@forskola.goteborg.se Jobbnummer
9941732