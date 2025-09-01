Förskollärare till Häcklöparegatan
2025-09-01
Göteborgs Stads förskoleförvaltning ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 360 kommunala förskolor. Förvaltningen har cirka 7000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla en trygg och lärorik förskola för alla barn.
Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.
Publiceringsdatum2025-09-01
Som förskollärare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag som tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö för barnen. Med ditt pedagogiska ledarskap planerar, genomför, dokumenterar och analyserar du verksamheten utifrån förskolans läroplan.
Vi lägger stor vikt vid att bygga goda relationer både med barnen, dina kollegor och vårdnadshavare och du är en trygg och ansvarstagande förebild som bidrar till en positiv atmosfär. Genom ditt arbete säkerställer du att varje barn känner sig sett och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö där deras behov alltid står i centrum. Vi önskar att du har god kunskap i hur man bedrivet ett SKA-arbete för att vara med och utveckla det tillsammans med oss.
Vår förskola
Häcklöparegatans förskola ligger naturnära uppe på Överåsvallen uppe i lunden. Förskolan består av 3 avdelningar med åldersblandade grupper. Förskolan har en samarbetskultur där vi arbetar mycket över avdelningsgränserna och avdelningarna knyts samman på ett gemensamt torg där de äldsta barnen på förskolan möts och har gemensamma aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid relationsbyggande och planerar vår verksamhet utifrån barnens behov och intressen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation enligt Skollagen. Du har en stark förmåga att planera, genomföra, dokumentera och analysera pedagogisk verksamhet enligt förskolans läroplan. Du har också en god förståelse för och förmåga att arbeta utifrån förskolans styrdokument, värdegrund och mot förskoleförvaltningens gemensamma mål. Dessutom har du en naturlig förmåga att leda både barn och vuxna.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har en utmärkt förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, kollegor, vårdnadshavare och andra du möter. Du är ansvarstagande, har gott självledarskap och kan skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Vi ser även att du har förmåga att vara en god förebild, både för barn och vuxna.
Vidare har du god digital kompetens och kan använda digitala verktyg som datorer, iPads och dokumentationssystem för pedagogiskt arbete.
Meriterande:
Vi ser gärna att du har goda kunskaper kring det systematiska kvalitetsarbetet samt våra styrdokument. God kunskap om läroplanen, det systematiska kvalitetsarbetet samt likabehandlingsarbetet är meriterande.
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
