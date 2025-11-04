Förskollärare till Gränna Förskoleområde
2025-11-04
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det Lärglädje.
Ditt nya jobb
Att arbeta som förskollärare i Gränna förskoleområde innebär att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där barnens nyfikenhet och lärande står i centrum. Här kombineras småstadens charm med närhet till natur och kultur, vilket skapar unika möjligheter för pedagogiskt arbete både inomhus och utomhus.
I Jönköpings kommun värdesätter vi kollegialt lärande, nära ledarskap och kontinuerlig kompetensutveckling. Som medarbetare får du stöd att växa i din yrkesroll och bidra till en trygg, rolig och lärorik vardag för barnen.
Välkommen till oss
Polkagrisens förskola ligger centralt belägen i charmiga Gränna med naturen och Vättern alldeles runt hörnet. Här arbetar vi aktivt med barnens lek både inne och ute, och vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för varje barn.
Förskolan består av fyra avdelningar:
- Regnbågen (1-3 år)
- Stjärnan (1-3 år)
- Månen (3-5 år)
- Solen (3-5 år)
Just nu söker vi engagerade och legitimerade förskollärare till avdelningen Solen (3-5 år) och avdelning Stjärnan (1-3 år). Du kommer att bli en del av ett kompetent och varmt arbetslag där samarbete, pedagogisk utveckling och barnens bästa står i fokus.
Polkagrisens förskola ingår i Gränna förskoleområde, tillsammans med förskolorna i Ölmstad, Luftballongen, Visingsö och Örserum. https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med giltig lärarlegitimation och som har ett genuint engagemang för barns lärande och utveckling. Du är väl förankrad i förskolans uppdrag och styrdokument, behärskar svenska språket i tal och skrift och har grundläggande IT-kunskaper. Erfarenhet av arbete i förskola är meriterande. Som person är du relationsskapande och bygger trygga, tillitsfulla relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du har god pedagogisk insikt och förståelse för barns utveckling och behov.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där vi tillsammans skapar en trygg, rolig och lärorik vardag för barnen.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra förskollärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Vill du veta mer?
Kontakta angiven kontaktperson för annonsen eller sök upp en facklig företrädare via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som legitimerad förskollärare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
