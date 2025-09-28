Förskollärare till förskolan
Kangos Kultur Och Ekologiskola / Förskollärarjobb / Pajala
2025-09-28
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kangos Kultur Och Ekologiskola i Pajala
Kangos Kultur-& Ekologiskola är en familjär fristående skola som varit i aktiv drift sedan 1993. Idag har skolan förskola, fritidshem och grundskola år F-9.
Vår profil är kultur och ekologi.
Vi lär oss meänkieli, vi undersöker den tornedalska och den samiska kulturen och vår ambition är att ekologi ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi har en fin inne- och utemiljö och vistas mycket i skog och mark under läsåret.
Läs gärna mer på www.kangosskola.se.
Publiceringsdatum2025-09-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer att närmast arbeta med 2 kollegor i en avdelning som sköter förskola för 16 barn, fritidshem. Du kommer också ha ett nära samarbete med lågstadiepersonalen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en lagspelande, serviceinriktad, flexibel och ansvarstagande person som gillar den lilla skolans atmosfär och möjligheter.Övrig information
Utdrag från belastningsregistret skall lämnas in.
Om lön; vi tillämpar individuell lönesättning. Månadslön.
Tjänstetillsättning kan ske medan annonsen fortfarande är aktiv.
Provanställning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: info@kangosskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kangos Kultur och Ekologiskola
, https://kangosskola.se
Kangosfors (visa karta
)
980 63 KANGOS Arbetsplats
Kangos Kultur & Ekologiskola Kontakt
Rektor
Marion Patrón info@kangosskola.se 0722436288 Jobbnummer
9529858