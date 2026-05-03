Förskollärare till förskolan - vikariat heltid
2026-05-03
Birkaskolans är en verksamhet med barn 1-5 år från förskola till elever i grundskolans årskurs F-9 och fritids. Skolans mål är att med hjälp av montessoripedagogiken, utveckla kreativitet, självtillit och lust att lära.
I förskolan har vi ca 130 barn fördelade på 8 avdelningar.
I augusti 2025 flyttade vi in i helt nya lokaler med all vår verksamhet under ett tak. Skolan är belägen i ett område där det finns stora möjligheter till uteverksamhet i den omgivande naturen. Vi har eget KRAV certifierat tillagningskök.
Vi har Montessoripedagogiken som grund vilket bl a. innebär att vi arbetar utifrån förberedda miljöer där barnen själva lär sig genom sin nyfikenhet, intresse med stöd av pedagogerna. Vår förskola erbjuder också kontinuitet och trygghet i en inspirerande miljö, anpassad till barnens storlek och till dess utvecklingsnivå. Vi vill att varje barn, utifrån sina förutsättningar, ska växa och utvecklas till en självständig individ i sin egen takt. Barngrupperna är åldersblandade och de äldre barnen är förebilder och kan vägleda och vara till hjälp för de yngre.
Fri lek, natur och skapande aktiviteter är också en stor och viktig del av verksamheten.
Vi söker dig som är behörig förskollärare. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett positivt förhållningssätt. Vi vill att du tycker om utmaningar och tänker annorlunda. Du ska kunna utveckla den pedagogiska miljön tillsammans med andra pedagoger på avdelningen så att verksamheten blir stimulerande och utmanande. Du driver och utvecklar pedagogiken i linje med montessoripedagogiken och läroplan för förskolan, tillsammans med övriga förskollärare och barnskötare.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2026/2027 med start i september 2026.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsen löper ut. Tillträde till tjänsten är i oktober.
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: info@birkaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälaröarnas Montessori, Ek. För.
, http://www.birkaskolan.se
Björkuddsvägen 98 (visa karta
)
178 22 EKERÖ Arbetsplats
Birkaskolan - Mälaröarnas Montessoriskola Kontakt
Bitr.rektor
Charlotte Lagerblad Thörngren charlotte.lagerblad.thorngren@birkaskolan.se Jobbnummer
9887779