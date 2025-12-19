Förskollärare till Djurö förskolor
2025-12-19
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Förskoleområdets kommande utmaning och långsiktiga förändringsarbete handlar om att tillsammans forma vår gemensamma identitet/ställningstaganden, i syfte att främja en utbildning av hög kvalitet och likvärdighet.
Förskoleområdet fick en ny skolportal och ledning/rektor i augusti. Det är viktigt att du som kommer ny till detta förskoleområde känner till detta. Vi ser att du motiveras och kan bidra till att vi tillsammans efterlever och sätter våra nya rutiner och arbetssätt.
Ditt uppdrag
Du är modig, engagerad, driven och lättrörlig, du kan tänka dig att dela med dig av dina kunskaper på din förskola såväl som i vårt förskoleområde. På motsvarande sätt är du genuint intresserad av andras kunskaper och villig att tänka om och tänka nytt. Du har erfarenhet av att arbeta med och lätt för att lära dig nya digitala verktyg och portaler. I förskoleområdet arbetar vi med Drive, Vklass, Heroma, DFrespons, Skillhabit. Du har förmåga att leda och organisera det praktiska och digitala arbetet på förskolan och på detta sätt inge trygghet hos barn, kollegor och vårdnadshavare. En förutsättning för detta arbete är förmågan att strukturera arbetet med barnen i mindre grupper.
Din erfarenhet
Du är utbildad förskollärare med minst fem års erfarenhet och en passion för barns utveckling och lärande.
Vi letar efter dig som:
- Har förskollärarlegitimation och vidimerad hög kompetens.
- Har djup kunskap om barns utveckling, förmågor och behov.
- Har förmåga att leda och handleda kollegor.
- Är skicklig i kommunikation med vårdnadshavare.
- Har god digital kompetens och dokumentationsförmåga.
Vi värdesätter att du:
- Ser lekens betydelse och har både teoretisk och praktisk kunskap om lek.
- Kan hjälpa barn att förstå leksignaler, lekkoder, förvandlingar och förhandlingar i lek.
- Vet hur du som vuxen kan stödja barns lekmönster, tillföra fantasi, begrepp och material för att skapa hållbara lekar.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där barns nyfikenhet och lärande står i centrum.
Dina personliga egenskaper
Personlig mognad
Uthållig
Lojal
Helhetssyn
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Ansökan intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta rektor Lotta Österman-Eriksson på tfn: 070-168 04 86
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00.
