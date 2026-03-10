Förskollärare till Äpplets förskola
2026-03-10
Vill du bidra till barns utveckling och lärande? Att tillsammans med oss skapa en arbetsplats fylld med arbetsglädje, profession och engagemang? Då kan du vara vår nya förskollärare!
Vilka är vi?
Smedby förskolor består av två förskolor belägna i området Smedby/Rambodal. De förskolor som ingår i enheten är Äpplet och Rönnbäret. Hos oss drivs vi av att lära tillsammans, där nätverk och möten över gränserna berikar vårt lärande.
Inom enheten har vi en administratör och en specialpedagog kopplad till oss. Vi har också en förskollärare med utökat uppdrag som tillsammans med chef och arbetslag utvecklar och driver det pedagogiska arbetet. Som medarbetare hos oss kommer du att få kontinuerlig kompetensutveckling utifrån enhetens mål och möjlighet till kollegialt lärande.
Vi arbetar tema - och projektinriktat och använder oss av pedagogisk dokumentation för att få syn på och utveckla lärprocesserna tillsammans med barnen. Alla arbetslag använder pedagogisk dokumentation som synliggör avdelningarnas projekt under året. Varje vecka finns det avsatt tid till reflektion i arbetslaget och enskilt.
Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet i enheten, där barnens intresse och medskapande bidrar till avdelningarnas unika tolkning. Vi arbetar projektinriktat och vi ser barnen som kompetenta individer och pedagogerna som medupptäckare.
Förskolans undervisning tar utgångspunkt i samspelsteorier där Reggio Emilia filosofin möter Vygotskys sociokulturella teori om barns proximala utvecklingszon, men även i pedagogernas beprövade erfarenheter. Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss är du en viktig del i lagarbetet. Du förväntas ta ett tydligt ansvar för att driva den pedagogiska kvalitén framåt och omsätta våra visioner i praktisk handling. Vi värdesätter självledarskap, för oss innebär det att du har förmågan att leda dig själv i enlighet med läroplanen, enhetens prioriterade mål och en långsiktig utveckling av utbildningen.
Du ansvarar för helheten i din barngrupp och ser till att förskolans styrdokument genomsyrar vardagen. Som ledare är du strukturerad, handlingskraftig och målmedveten, du har förmågan att gå från ord till handling och säkerställer att fattade beslut blir till verklighet. Ditt ledarskap präglas av tydlig kommunikation, tillit och ett professionellt förhållningssätt som skapar förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Ditt huvuduppdrag är att planera, leda och utvärdera en undervisning som är utmanande, lustfylld och inkluderande, där varje barn blir sett och stimulerat i sitt lärande. Du använder pedagogisk dokumentation som ett levande , systematiskt och långsiktigt verktyg för att analysera, reflektera kring och utveckla utbildningen tillsammans med ditt arbetslag.
Vi tror på att hög kvalitet skapas tillsammans över tid. Genom ett aktivt och professionellt medarbetarskap deltar du i enhetens utveckling och bidrar till ett hållbart arbetsklimat. Du tar ett gemensamt ansvar för att stärka arbetslaget genom att samarbeta nära, dela kunskap, stötta kollegor och skapa arbetsglädje.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, vi ser gärna att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn.
Som person är du trygg och ansvarstagande med god självkännedom. Du agerar som en positiv förebild i både ord och handling och bidrar till ett öppet arbetsklimat där du ser lösningar snarare än hinder.
Du är nyfiken på barnens tankar och frågor, är kreativ och engagerad. Utifrån det har du den pedagogiska förmågan att anpassa undervisningen utifrån barnens intressen och individuella behov och låta dem vara delaktiga.
Då vi jobbar i en dynamisk miljö där tempot varierar under dagen ser vi att du har förmågan att behålla lugnet och göra kloka prioriteringar även i stunder av högre tempo.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt kunskaper om förskolans styrdokument.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 2 augusti
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 17 april
Kontakt: Rektor Pernilla Skarin, 011-151737, pernilla.skarin@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
