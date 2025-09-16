Förskollärare på Kärnhusets förskola
2025-09-16
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
På förskolan Kärnhuset vill vi skapa goda förutsättningar för det nyfikna och kreativa barnet, bygga deras självkänsla och få dem att tro på sin egen förmåga. Vi vill lägga grunden till barnens lust att lära och möjlighet att lyckas genom hela livet. På förskolan prioriteras språkutvecklande lärmiljöer för att främja barnens lek, lärande och välbefinnande. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår undervisning genom vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi har fantastiska närmiljöer och närhet till en skolskog. På förskolan har vi både ateljé och vattenrum utöver de ordinarie lokalerna. Det finns goda förutsättningar för både planeringstid och kollegialt lärande.
Kärnhuset ligger på Hestraområdet. Byggnaden är uppdelad i två flyglar med flera rum samlade runt var sitt torg. De yngre och äldre barnen grupperas var för sig. Förskolans gård är indelad i olika områden med inslag av naturtomt. Kärnhuset har även ett välutrustat kök där all mat tillagas.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare i vår verksamhet ansvarar du för att skapa en positiv och inkluderande atmosfär där barnen känner sig trygga och nyfikna. Du planerar och genomför kreativa aktiviteter utifrån läroplanen som främjar barnens språkliga utveckling genom lek, samtal och utforskande. Du kommer att samarbeta med övrig personal för att skapa en helhetsupplevelse för barnen och stötta deras individuella behov.
För att kunna lyckas med uppdraget kommer du få reflektions- och planeringstid, stöd från arbetslag och kollegor samt rektor. Kompetensutveckling sker kontinuerligt både individuellt och på gruppnivå.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad och legitimerad förskollärare. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta, men kan även arbeta självständigt och driva utvecklingen framåt. Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av att arbeta med lärmiljöer och är trygg i det systematiska kvalitetsarbetets samtliga delar. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling som är väl förankrat i styrdokumenten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
