Förskollärare, Grillby förskola - Enköpings Kommun - Förskollärarjobb i Enköping

Prenumerera på nya jobb hos Enköpings Kommun

Enköpings Kommun / Förskollärarjobb / Enköping2021-04-08Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Grillby förskola är belägen ca en mil utanför Enköping. Idag har förskolan ca 95 barn fördelat på 6 arbetslag och 18 pedagoger. I augusti önskar vi att du är med oss när vi slår upp porten till vår nybyggda förskola och välkomnar våra barn. På Grillby jobbar vi med fyra prioriterade mål; demokrati, språk, digitalisering och lärmiljöerna både inne och ute.På vår förskola finns en språk-, läs- och skrivutvecklare som handleder språkarbetet i våra arbetslag.Hos oss får du schemalagd planeringstid såväl individuell som i arbetslag. Vi har även kollegialt lärande i olika nätverk och reflektionsgrupper.Friskvårdsbidrag, pedagogiska måltider, arbetskläder och trevliga kollegor ingår.Här kan du läsa mer om våra förmåner:2021-04-08Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.Förskollärarexamen.Du som söker har eller kommer inom kort att få förskollärarlegitimation.Erfarenhet av att arbeta inom förskola eller skola.Du som söker har via VFU eller på annat sätt arbetat inom förskola eller skolverksamhet.Digitalisering i förskolan.Använda digitala verktyg som ett komplement i undervisningen och lärmiljön.Lärmiljön ute, vi är utomhus under stora delar av dagen vilket gör att vi önskar att du har idéer och visioner hur vi tillsammans kan skapa en utemiljö som inbjuder till lek och lärande.Som förskollärare hos oss är det viktigt att våga vara ledare, att kunna motivera, inspirera och tillsammans leda vidare mot målen."Vi är varandras arbetsmiljö", är något som vi anammar, både chef och kollegor emellan. Att kunna samarbeta, vara lyhörd och kommunicera på ett kreativt sätt är viktigt på vår arbetsplats.Då vi jobbar mycket med kollegialt lärande i förskolans olika nätverk och fortbildningsinsatser är det viktigt att kunna dela med sig och ha en god pedagogisk insikt. En insikt hur människor tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och utifrån det förändrar din undervisning och förhållningssätt.Då vi är en ganska stor förskola och inom några år kommer växa ytterligare är det av vikt att ha en helhetssyn och ta hänsyn till det större perspektivet. Vilket ibland innebär att kunna ha en flexibilitet och kunna se möjligheter i nya scenarion.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Enköpings kommun5678846