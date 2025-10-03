Förskollärare, Göthriks förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Förskollärarjobb / Varberg Visa alla förskollärarjobb i Varberg
2025-10-03
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
En plats där visionen blir till verklighet är Göthriks förskola som ligger i det lilla samhället Grimeton 8 kilometer utanför Varberg. Förskolan byggdes 2014 och rymmer tre avdelningar med plats för cirka 80 barn. På avdelningarna Radion och Sändaren går barn i åldrarna 1-4 år, medan Masten är en femårsavdelning som tar emot blivande femåringar från två andra förskolor i närområdet.
Våra lokaler är rymliga, ljusa och luftiga och vi har en stor, välplanerad och spännande utegård.
På Göthriks förskola tror vi på det kompetenta barnet och använder oss av lärmiljön för att hjälpa oss vidare i undervisningen. Miljön som den tredje pedagogen ska vara tillgänglig, tillåtande, inspirerande och tydlig för att få till bästa möjliga möte för lärande. Vi tror på en tillgänglighet mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare där kommunikation spelar en central roll.
För oss är utbildningens kvalité viktig och att vi tillsammans vill utvecklas framåt.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för utbildning och undervisning utifrån förskolans läroplan. Tillsammans med kollegor i arbetslaget planerar du undervisningssituationer där barn lär och utvecklas mot målen.
I rollen som förskollärare förväntas du bidra och ta ansvar för det pedagogiska arbetet på förskolan och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Dokumentationen av undervisning, barnens utveckling och lärande ger underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säkerställa kvalitén i utbildningen. Du som förskollärare är drivande i detta arbete, du är även uppdragsmedveten och bidrar till ett gott förhållningssätt.
För att trivas i rollen som förskollärare hos oss behöver du:
• Vara närvarande och aktiv tillsammans med barnen.
• Vara positiv, flexibel, lyhörd och lösningsfokuserad.
• Ha ett professionellt sätt att möta barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har en tydlig gräns mellan person och profession och vet skillnaden däremellan.
• Vara driven och ha en vilja att utveckla verksamheten i enlighet med aktuell forskning, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
• Är en god relationsskapare som ser samarbete som en framgångsfaktor.
• Verka för ett gott arbetsmiljöklimatKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare för undervisning i förskola.
Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281820". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Annalina Nilsson 0766-10 75 33 Jobbnummer
9539137