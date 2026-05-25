Produktionsledare till Stadsmiljöförvaltningen (Maskin och evenemang)
2026-05-25
Publiceringsdatum2026-05-25
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla en verksamhet som håller staden ren, trygg och framkomlig - året runt?
Verksamhetsområde Renhållning Vinter ansvarar för städningen av stadens offentliga rum samt vinterväghållningen. Inom enheten Maskin och evenemang sköter vi maskinsopning av torg, skolor, gator och cykelbanor i egen regi. Under säsong ansvarar vi även för kvälls- och evenemangsstädning. Arbetet pågår dagtid, kvällar, helger och nattetid. Enheten ansvarar dessutom för avdelningens tvätthall och avfallsstation.
Stödja enhetschefen i den dagliga driften och i uppföljning av verksamhetens resultat.
Planera och utveckla arbetet tillsammans med arbetsgruppen och samordnare.
Hantera tillkommande uppdrag och entreprenader samt säkerställa att de följs upp enligt avtal.
Delta i driftsmöten och representera enheten i interna och externa sammanhang.
Följa upp årsuppdrag, kvalitetssäkra leveranser och hantera fakturering.
Genomföra egenkontroller av ytor och uppdrag tillsammans med samordnare.
Medverka i upphandlingar samt arbeta med förbättringar av fordon, maskiner och fastighet.
Du har insikt i det praktiska arbetet och är beredd att vara ute i verksamheten för att följa upp, stötta och skapa en god bild av den dagliga driften.
Planera och följa upp lastbilens drift och ekonomi.
Du är en person som trivs i en operativ roll där du får kombinera planering, problemlösning och nära samarbete med både kollegor och externa aktörer. Du är strukturerad, kommunikativ och trygg i att fatta beslut i vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort
God vana av att arbeta i administrativa system och digitala verktyg
Erfarenhet av produktionsplanering
Erfarenhet av schemaläggning och resursoptimering
Förmåga att planera verksamhet utifrån säsongsvariationer
Förmåga att planera utifrån evenemang och akuta verksamhetsbehov
Erfarenhet av att samordna maskiner, personal och externa entreprenörer
Erfarenhet av underhållsplanering för maskiner och fordon
Förmåga att bedöma behov av service och reparation
Förmåga att bedöma investeringsbehov för maskiner och fordon
Erfarenhet av fakturagranskning
Erfarenhet av beställningsrutiner
Du behärskar Svenska både i tal och skrift.
C-körkortsbehörighet och giltigt yrkeskompetensbevis är meriterande för tjänsten. Det är även en fördel om du har kunskap inom underhållssystem, fordonsunderhåll samt erfarenhet av avfallshantering och fastighetsrelaterade frågor.
Du behöver ha god körvana och känna dig trygg med att framföra fordon både i centrala delar av Göteborg och i trånga eller begränsade utrymmen. För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och har förmåga att självständigt planera och utföra dina arbetsuppgifter.
Du samarbetar väl med andra, har ett gott bemötande och bidrar till att göteborgare och besökare får en positiv upplevelse. Tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter eller tjänster ses som meriterande.
Beredskapsschema under vintersäsongen kan ingå i tjänsten
Förvaltningen har ett förhållningssätt som styrs av effektivitet, kompetens, engagemang och nyfikenhet som genomsyrar vår vardag i tanke och handling. Vi anser att mångfald bland våra medarbetare bidrar till att utveckla såväl vår verksamhet som gemenskapen på arbetsplatsen.
Urval och intervjuer sker löpande
Varmt välkommen med din ansökan! Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Niklas Nygren niklas.nygren@stadsmiljo.goteborg.se 031-3655885 Jobbnummer
9925151