Assistent sökes till Solgården särskild boende Laholms kommun
2026-05-25
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme

Om tjänsten
Uppdraget som assistent innebär att du är ett administrativt stöd till enhetschefen, du har en samordnade funktion på boendet samt med de externa aktörer. Du har många olika kontaktytor som du jobbar mot. Du säkerställer planering och bemanning görs utifrån verksamhetens behov och de boendes behov och önskemål. Du hjälper till att handleda personal vid gruppmöten och coachar verksamhetens medarbetare i syfte att nå mål och skapa god trivsel och arbetsmiljö. Administrativa arbetsuppgifter är att arbeta i olika IT- system med, personalplanering, bemanning, schemaläggning, ärendehantering, mottagande av nya boende och dokumentation.
Du är delaktig att ta fram statistik, uppföljningar och verksamhetsrapporter. I arbetsuppgifterna ingår även att ge introduktion till nya medarbetare samt att boka utbildningar till medarbetare. Du rapporterar direkt till enhetschef.
Du är en god representant och har ett trevligt bemötande.
Du kommer att arbeta i system som Heroma, Lifecare och TES
Tjänsten ställer även höga krav på flexibilitet och en förmåga att se lösningar.
Är du den vi söker?
Vi ser att du har en gymnasial utbildning tex undersköterska eller annan omsorgs inriktad utbildning alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande är erfarenhet inom social omsorg, specialist undersköterska, arbetsrätt eller schemaplanering.
Vi ser positivt på om du sedan tidigare har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete samt administrativt arbete. Vi ser att du tidigare har arbetat som assistent eller likvärdigt uppdrag i social omsorg och schemaläggning.
Vi ser att du har erfarenhet av arbete i datormiljö och önskvärt är om du arbetat i ekonomi eller
löneadministrativa program, tex Heroma eller Visma.
För att fungera bra i rollen som assistent behöver du vara sammarbetsorienterad och förstå vikten av ett gott samarbete mellan olika professioner. Du är trygg i ditt bemötande och har ett tillmötesgående och problemlösande förhållningsätt. Vara utvecklingsinriktad och tar initiativ till utveckling utan att tappa det operativa. Vi ser att du är nytänkande och öppen för olika perspektiv. Du har förmåga att arbeta med komplexa frågor och analysera dilemman i syfte att lösa dem. Vidare har du en ekonomisk medvetenhet och är mål och resultatorienterad för att uppnå förväntade mål och resultat för verksamheten.
Vid rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde i mitten av september eller enligt överenskommelse. Provanställning kommer tillämpas.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: Läs mer om Räddningstjänsten Laholm.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Laholms kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Arbetsplats
Socialförvaltningen, Senior, Solgården Jobbnummer
9925164