Verksamhetsanalytiker med inriktning klientadministrativa system
Kriminalvården / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Norrköping
2026-05-25
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Mjölby
, Kumla
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för verksamhetsstöd och analys har uppdraget att i samarbete med myndighetens IT-avdelning utveckla och förvalta Kriminalvårdens klientadministrativa system för frivård, häkte och anstalt. De klientadministrativa systemen ska stödja det klientnära arbetet och vara ett funktionellt systemstöd för användarna, samt tillgodose interna och externa aktörers behov av kvalitetssäkrad information.Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsanalytiker kommer du att få använda dig av din erfarenhet och dina kunskaper till att utveckla klientadministrativa systemstöd och hjälpa medarbetare som använder dem i sitt arbete. Arbetet innebär att du är med i olika utvecklingsuppdrag där du tillsammans med kollegor samlar in och analyserar verksamhetens behov och omvandlar dessa till verksamhetskrav samt genomför tester för att säkerställa att systemstödet uppfyller förväntningarna i samband med utveckling och förändring.
Tjänsten är placerad vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping inom den nationella
avdelningen för verksamhetsinnehåll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är drivande och samarbetar bra med andra människor, har viljan och förmågan att hjälpa till och är tillmötesgående i ditt bemötande. I ditt arbete har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och arbetar bra med komplexa frågor. Du besitter förmågan att analysera och bryta ner problem för att sedan arbeta fokuserat för att hitta en lösning.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen/högskoleutbildning inom relevant område ex. beteendevetenskap alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Erfarenhet av arbetet inom Kriminalvårdens kärnverksamhet
Erfarenhet av arbete med förvaltning av systemstöd
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Goda kunskaper i Microsoft Office
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av kravställning för systemstöd
Utbildning i projektstyrning PPS eller liknande
Erfarenhet av att ha arbetat inom Kriminalvårdens vuxenutbildning
Erfarenhet av arbete utifrån förvaltningsmodellen pm3
Erfarenhet av att delta i projekt
Erfarenhet av processkartläggning
Erfarenhet av arbete med ett eller flera av Kriminalvårdens klientadministrativa systemstöd
Mycket god förmåga att utbilda andra, individuellt och i grupp
Intervjuer planeras att genomföras V.25 och V.26.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen här.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här.
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
Avdelningen för verksamhetsinnehåll, Enheten för verksamhetsprocesser Kontakt
tf gruppchef
Jenny Gustavsson 0738681938 Jobbnummer
9925156