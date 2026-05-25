Affektiva mottagningen och BBE söker rehabkoordinator!
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här
Vårt anställningserbjudande
Vill du jobba på en mottagning med engagerad och välutbildad personal, god stämning och utvecklingsmöjligheter? Är du dessutom van att arbeta med psykiatrins patienter kan du vara den vi söker!
Hos oss får du arbeta på två mottagningar som är lokaliserade bredvid varandra. På Affektiva mottagningen kommer du att träffa patienter med bipolär sjukdom samt svårbehandlade recidiverande depressioner och på Bedömnings och behandlingsenheten patienter med ångest, depressioner och PTSD. Våra patienter erbjuds ett brett utbud av vård och behandlingsinsatser baserat på personcentrerat förhållningssätt.Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
Som rehabkoordinator kommer du att stödja sjukskrivna patienter genom rehabiliteringsprocessen och underlätta deras återgång till arbete eller inträde i arbetslivet. Du kommer samordna vård- och rehabiliteringsinsatser tillsammans med patient, vårdgivare, arbetsgivare, försäkringskassan, arbetsförmedling och samordningsförbund. Arbetet innebär också att ge ett konsultativt stöd runt sjukskrivning och arbetsrehabilitering till läkare och övriga yrkesgrupper på mottagningen.Kvalifikationer
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller socionom.
God kunskap i svenska språket både i tal och skrift
Grundläggande utbildningar för rehabkoordinatorer
Några års arbetslivserfarenhet inom din grundprofession.
God erfarenhet och kunskap av att samverka med arbetsgivare.
Erfarenhet av planering och genomförande av planeringsmöten inför arbetsåtergång.
Väl förtrogen med Försäkringskassans regelverk gällande sjukförsäkringen och vana att delta i avstämningsmöten.
Erfarenhet av att ha arbetat på Försäkringskassan.
Besitter god kommunikationsförmåga och har en talang för att skapa goda relationer med både patienter, kollegor och externa samarbetspartners. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god personlig mognad och förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du är flexibel och stabil i ditt uppdrag. Du är mål- och resultatorienterad, har en väl utvecklad samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och upprätthålla goda relationer. Du uttrycker dig väl i tal, är serviceinriktad och har förmåga att se helheten i komplexa situationer. Vidare är du strukturerad och har en god problemlösande analysförmåga.
Vi erbjuder
Som medarbetare inom SLSO har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar flextid och erbjuder 5000 kr/år i friskvårdsbidrag.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde,Psykiatri Sydväst, Öppenvårdssektionen Jobbnummer
