Postdoktor inom exponering för och effekterna av extrema klimathändelser
2026-05-25
Postdoktor inom exponering för och effekterna av extrema klimathändelser
Vill du arbeta med exponering för och effekterna av extrema klimat händelser, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges mest heltäckande akademiska miljö för forskning och utbildning inom geovetenskap. Här finns en bred kompetens som bidrar till lösningar på viktiga samhällsfrågor.
Jorden är en dynamisk planet som ständigt förändras. För att förstå hur vår planet fungerar söker våra forskare svar ute i fält, genom laboratorieexperiment och avancerade modeller. Vår forskning och utbildning täcker en mängd olika områden; bergarter och mineral, väder och klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, vindkraft och energi, miljö- och vattenteknik, och hållbar utveckling.
Vår forskning förenar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap och är ofta tvärvetenskaplig. Vid institutionen arbetar över 300 personer från fler än 30 länder, både i Uppsala och på Campus Gotland.
Våra sex forskningsavdelningar:
• Geofysik * Luft- vatten- och landskapslära * Mineralogi, petrologi och tektonik * Naturresurser och hållbar utveckling * Paleobiologi * Vindenergi
För mer information se: www.uu.se/geovetenskaper
Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Se: information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära.
Du kommer att bidra till ett EU projekt med fokus på datasammanställning och attribution av extrema klimat händelser och dess effekter, och kommer att vara verksam inom Svenskt centrum för extrema klimat händelser (climes).
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med datainsamling om och analys av exponering för och effekterna av extrema klimat händelser på mellanbreddgraderna. Arbetet kommer att omfatta olika kategorier av händelser, såsom värmeböljor, köldknäppar, stormar, och torka. Syftet är att koppla samman de fysikaliska händelser med exponering och effekterna i en harmoniserad databas. Undervisning kan komma att ingå med högst 20%. Du ska placeras vid Institutionen för geovetenskaper i Uppsala, men förväntas resa både inom och utanför Sverige.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i klimatvetenskap, meteorologi, katastroflära, fysik, tillämpad matematik, statistik, datavetenskap eller relaterade discipliner eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nämnda ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Vi söker dig som är drivande, arbetar självständigt och är initiativtagande. Du ska gilla att utveckla och testa nya idéer. Du ska också visa förmågan att kommunicera din forskning på ett tids effektivt sätt genom referentgranskade artiklar i ledande internationella akademiska tidskrifter och ha utmärkta färdigheter i att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du behöver ha god samarbetsförmåga då arbetet innefattar samarbeten med olika internationella forskningskretsar och centra.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet med analys av stora klimatdata samt arbete med effekterna av extremväder är högst meriterande. Vi värdesätter hög kvalitet på publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 november 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, 018-471 2588, gabriele.messori@geo.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 8 juni 2026, UFV-PA 2026/1749.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
