Förskollärare Förskolan Hugin
Freinetskolan Hugin Ekonomisk fören / Förskollärarjobb / Norrtälje Visa alla förskollärarjobb i Norrtälje
2026-04-29
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Freinetskolan Hugin Ekonomisk fören i Norrtälje
Är du en förskollärare med starkt engagemang och barnets bästa i fokus? Då kommer du att trivas hos oss.
Vi söker dig som:
är utbildad förskollärare
har intresse för estetiska uttryckssätt och använder sång, musik och dans tillsammans med barnen
har ett lekfullt förhållningssätt
är lösningsinriktad och har lätt för att samarbeta
är väl förtrogen med förskolans läroplan
har kunskap om att arbeta med pedagogisk dokumentation och digitala verktyg
Vi är en småskalig förskola som ligger centralt i Norrtäljes stadskärna. Hos oss blir du en del av vårt personalkooperativ Freinetskolan och förskolan Hugin.
Vi använder vår närmiljö, arbetar tematiskt och integrerar med skolverksamheten. I leken och vardagssituationer hittar vi det viktiga livslånga lärandet. Freinetpedagogiken genomsyrar hela förskolan och skolans verksamhet.
Hos oss på förskolan går 30 barn uppdelade på två avdelningar, en yngrebarnavdelning och en äldrebarnsavdelning. Den aktuella tjänsten kan innefatta tid på båda avdelningarna.
Erfarenhet av arbete i förskola krävs och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Se mer info om vår verksamhet på www.freinetskolanhugin.se
Anställningsform:
Tidsbegränsad tjänst på ett år från och med augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på 80%.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: Alva@freinetskolanhugin.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Freinetskolan Hugin Ekonomisk fören
761 30 NORRTÄLJE Arbetsplats
Freinetskolan Hugin Ek fören
9883939