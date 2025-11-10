Förskollärare förskolan Bärnstenen (vikariat)
Mörbylånga kommun, Bildning / Förskollärarjobb / Mörbylånga Visa alla förskollärarjobb i Mörbylånga
2025-11-10
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mörbylånga kommun, Bildning i Mörbylånga
Förskolan Bärnstenen är vår nybyggda förskola i Färjestaden som startade i augusti 2020. Förskolan ligger på hållbar plats med naturen som granne. Vi gjort medvetna val i våra inköp och utformningen av lokalerna. Regnvatten samlas upp i en behållare under mark som barnen sedan kan använda och grillhydda finns i skogen är några delar som finns att tillgå. Lokalerna främjar för samarbete, och vi arbetar i tre pararbetslag där vi hjälps åt och tar ett gemensamt ansvar för barnen. Samarbete, lyhördhet och flexibilitet är viktigt.
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Vår kommun har under flera år satsat på en trygg och likvärdig skolgång för våra barn och elever. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi satsar på kompetensutveckling inom förskolan som inriktas på utveckling av undervisningen i språk- och kommunikation, digitala verktyg och arbetet med att utveckla lärmiljön till att passa alla barn.
Välkommen att söka tjänst hos oss!Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Vi söker i denna annons vikarierande legitimerad förskollärare till Bärnstenens förskola i Mörbylånga kommun.
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget och andra kollegor på förskolan för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.Kvalifikationer
Du som söker har förskollärarexamen och legitimation.
Utöver de akademiska kraven ser vi också dina personliga egenskaper som mycket viktiga.
* Du delar vår vision om att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag.
* Du har ett genuint intresse för människor och ser värdet i att alla människor är olika.
* Du har förmågan att utgå från varje barns behov.
* Du är en god förebild samt är initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet.
* Du är bra på att samarbeta, skapa goda relationer, flexibel, positiv och är tydlig i din dialog med barnen, föräldrarna och dina kollegor.
* Du uppskattar att tillsammans med kollegor ständigt förbättra verksamheten.
Vi söker dig som med glädje och kunskap vill vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och verksamheten utvecklas. För den som erbjuds anställning krävs, enligt Lag om registerkontroll, utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704) Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Bildning Kontakt
Rektor
Mia Rylander maria.rylander@morbylanga.se 010-35 474 94 Jobbnummer
9595982